Triky pre sviežu krásu. Zvládnete s nimi deň aj bez mejkapu

dnes

Ranný pohľad do zrkadla býva občas zdrvujúci a kým nezapojíte do akcie šminky, máte pocit, že nemôžete vyjsť na ulicu. Nemusí to tak byť!

Svieža tvár v rannom zrkadle nie je nedosiahnuteľná, ak viete, ako na to.Autor: Shutterstock.com

Tip na ďalší článok Farebná manikúra je v kurze! Oslňte takýmito trendy pazúrikmi ...viac

Ak si osvojíte niekoľko pravidiel, vaša pleť by mohla ráno vyzerať celkom fajn. Ak keď sa nestihnete nalíčiť, nebude to znamenať katastrofu. Takže ako na to?

Predchádzajúca strana 1 / 6 Nasledujúca strana

Fotogaléria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Video

Ďalšie články z tejto sekcie