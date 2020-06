Účinkujú domáce masky z ovocia a zeleniny? Prezradí dermatologička

Oplatí sa urobiť si doma pleťovú masku? A čo podniknúť, ak vás tvár začne pri vylepšovaní nepríjemne štípať?

Základných pravidiel, ktoré by ste mali pri výbere domácej pleťovej masky zohľadniť, je niekoľko. „Vždy treba vychádzať z typológie pleti. Dôležitý je aj stav premastenia, napätie kože a miera hydratácie,“ približuje postup pri výbere dermatologička MUDr. Iveta Hasová. „Musíte rešpektovať aj vek, citlivosť a individuálne potreby. Nemali by ste zabúdať ani na ročné obdobie. Vyhnete sa tak prípadným neželaným následkom, ktoré sú podmienené najmä UV žiarením.“ Na niektoré typy masiek môže pleť zareagovať napríklad pigmentovými škvrnami.

Príroda je overená

Aj masky z ovocia, zo zeleniny či z iných potravín majú neodškriepiteľný účinok. „Prvotnými liečivami boli predovšetkým rastliny a extrakty z nich. Až neskôr vznikla alchýmia a farmácia,“ hovorí dermatologička. „Mandľový olej, avokádo, vinič, zelený čaj, echinacea, aloa... A nespočetné množstvo ďalších prírodných látok pôsobí na pleť pozitívne vďaka enzymatickému efektu, obsahu vitamínov a majú fotoprotektívny účinok. Nepopierateľný je aj ich antiseptický či antioxidačný účinok. Otázka je, či ich viete správne používať. Odhadnúť formu, dávku, aplikačnú schému, či poznáte účinok, cieľ, kontraindikácie alebo nežiaduce reakcie,“ zamýšľa sa odborníčka.

Bezpečné štípanie?

Začala vás maska štípať na tvári a vy v panike utekáte do kúpeľne? Každé štípanie nemusí veštiť problém. „Účinky niektorých zložiek, ako napríklad ovocných kyselín, sa môžu prejaviť prvotným prekrvením, a teda jemným štípaním. Preto by ste mali o aplikovanej maske vedieť všetko, aj to, aká reakcia môže nastať po jej nanesení,“ upozorňuje doktorka Hasová. Ak vám však tieto informácie chýbajú, radšej si štípajúcu masku ihneď dajte dolu a umyte si tvár vodou. V opačnom prípade sa môže domáce skrášľovanie skutočne skončiť bolestivým začervenaním a návštevou kožného lekára.

Ako často?

Aplikáciu domácej masky odporúčajú odborníci raz do týždňa. Existujú však i výnimky. Rozhodujúci je typ pleti, ale aj účinok masky. „V lete po slnení oceníte viackrát do týždňa chladivú masku. Niekto si dáva uhorky do šalátu, iný na tvár, aby si upokojil unavené oči. Opäť platí, že tak môžete urobiť častejšie než raz do týždňa,“ hovorí dermatologička Iveta Hasová. To isté platí aj v prípade suchej kože a hydratačnej masky v zime.

