Umyte ich do krásy! Kaderníčka prezrádza najčastejšiu chybu pri šampónovaní

Ideálne je, keď si v kúpeľni pripravíte dva šampóny, ktoré môžete striedať. Ako vám dajú vlasy najavo, že potrebujú zmenu a koľko šampónu si treba naniesť na vlasy?

Šampóny sa oplatí obmieňať. „Ak dlhodobo používate jeden výrobok, po určitom čase nastane zlom. Vlasy sú ním presýtené, akoby sa prejedli a už chcú niečo iné,“ objasňuje kaderníčka Andrea Duranská. Niekedy vám túžbu po zmene dajú vlasy jasne najavo tým, že sa stanú neupraviteľnými. Zdá sa vám, že jeden už používate dlho? Bez problémov výrobky striedajte. Páni by mali mať v kúpeľni na poličke vlastný šampón. V žiadnom prípade by nemali na umývanie hlavy používať sprchovací gél. Vlasovú pokožku zbytočne vysuší. Ospravedlniť sa to občas dá pri veľmi krátkych strihoch, ale ak máte účes, nájdite si aj šampón.

Dve eurá na hlavu

Vhodný výber šampónu musíte podporiť správnym umývaním. Počítajte s tým, že prípravky, ktoré si kúpite v kaderníckych salónoch, sú koncentrovanejšie. Na jedno umytie potrebujete množstvo šampónu, ktoré možno prirovnať k 2 eurám. Šampón môžete rozriediť vo väčšom vrchnáku alebo v miske s vodou a potom ho aplikujte na hlavu.

„Prstami si ho jemne vmasírujte do pokožky hlavy, kým nezačne peniť. Mnoho ľudí si dá šampón do dlaní, pošúcha si nimi jedno miesto a na iné sa nič nedostane. Snažte sa naniesť šampón rovnomerne,“ upozorňuje kaderníčka na chyby. „Umývate si vlasovú pokožku, na vlasy stačí, keď šampón nimi prejde pri zmývaní.“ Konce vlasov nedrhnite a nešúchajte. Vlasy sa zbytočne zamotajú a poškodia.

Oplachujte dôkladne

Šampón dôkladne vymyte. Dávajte si pozor najmä v oblasti za ušami, kde často zostávajú zvyšky peny. Vo všeobecnosti platí, že hlavu si treba oplachovať dvakrát dlhšie, než trvalo šampónovanie. Ak si prípravok zle zmyjete, začne vás svrbieť pokožka. Nedostatočné umytie môže spôsobiť aj zaťaženie vlasov, ktoré nebudú tak dobre držať v účese. Ak máte vlasy dobre opláchnuté, akoby vám „vŕzgali“ pod rukami. Rozstupy medzi umývaniami môžete zvoliť individuálne. „Dámy si zväčša umývajú vlasy každý druhý, tretí deň. Ale v prípade mastných vlasov to môže byť aj každé ráno alebo pri suchých, naopak, aj raz za týždeň,“ vysvetľuje Andrea Duranská.

