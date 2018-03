Umývanie vlasov čistou vodou? Niekedy príroda nestačí

Zdravý nadhľad si treba udržať aj pri lákadlách bio- či ekokozmetiky. Podľa kaderníčky to platí pre dámy, ktoré si chemicky farbia vlasy.

Väčšina žien, ale i mužov má dnes vlasy farbené, odfarbované alebo minimálne melírované. Tie si vyžadujú inú starostlivosť. Vlas už bol poznačený určitou chemickou reakciou a to treba zohľadniť. Na umývanie vlasov sa začali používať napríklad aj prírodné mydlá. Stáva sa však, že hoci vlasová pokožka je po ich používaní vo výbornej forme, vlasy, ktoré boli predtým farbené, sa vysušia.

Silikóny obaľujú?

Nemusíte sa obávať, aj komerčné značky postupne prechádzajú na minimalizovanie chemických prímesí v šampónoch. Pri ťažkostiach sú vhodnou voľbou aj prípravky, ktoré sú dostupné v lekárni. Ani v prípade obávaných silikónov nie je pravda len jedna. „V minulosti niektoré šampóny skutočne obsahovali silikóny, ktoré sa viazali na vlasy. Vrstva bola už taká hrubá, že cez ňu farba nedokázala prejsť. Postupne sa však od týchto výrobkov upustilo. A dnes sa už používajú deriváty silikónov – silikáty, ktoré vlas neobalia,“ prezrádza skúsená kaderníčka Andrea Duranská.

Nedostatok vitamínov máte vpísaný v tvári. Ktorý vám chýba?

Voda nie je pre každého

Niektoré internetové stránky zase nabádajú na umývanie bez šampónov. Čistý vlas vraj potrebuje len obyčajnú vodu. „Neviem si to predstaviť. Možno by to platilo pri suchých prírodných vlasoch. Mastnú vlasovú pokožku či vlasy však len voda neumyje,“ dáva kaderníčka tvrdenia na správnu mieru. „Je to podobné ako s mastným hrncom. Ak ho budete umývať len čistou vodou, hoci aj horúcou, vrstva mastnoty tam vždy zostane.“ V tomto prípade platí rovnaké pravidlo ako v prípade pleti. Čistá voda maz neodstráni.

Čítajte aj: