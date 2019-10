Únik moču vie skomplikovať život aj po 40-tke. Katke pomohol špeciálny zákrok

Únik moču znepríjemňoval Kataríne život. Vybrala si laserovú metódu, aby sa problému zbavila. Vedľajší účinok liečby si pochvaľuje.

Katarína Košťanyová (47) z Bratislavy začala mať pred piatimi rokmi problémy s únikom moču. „Netuším, čo to vyvolalo,“ bezmocne pokrčí plecami. Jednej skupine žien sa to stane po pôrode, ale Katarína má dve dospelé deti. V druhej skupine sú seniorky a ani tam Bratislavčanka ešte nepatrí. Občasné problémy riešila používaním slipových vložiek a bála sa, že v spoločnosti kýchne alebo zakašle. Preventívne navštevovala toaletu vždy, keď mala možnosť. „Vedela som, že to neprejde samo. Babské recepty som netestovala, naučila som sa s tým žiť. Skúšala som však cviky na spevnenie panvového dna, ale nepravidelne, a to nestačilo,“ opisuje, prečo sa so svojím problémom zverila gynekológovi. Vyhľadala ho, pretože natrafila na nový prístroj a dúfala, že by jej mohol pomôcť. „Pozrela som si video z americkej talkshow. Od gynekológa som chcela vedieť, či je femilift aj na Slovensku. Ako sa dá inkontinencia riešiť, či sú lepšie invazívne, alebo neinvazívne zákroky, výhody a nevýhody všetkých. Skrátka, čo mi môže pomôcť,“ konštatuje.

Vedľajší účinok

Vybrala si metódu, ktorú nehradí poisťovňa. „Vyhral u mňa laser, pretože som nechcela ísť do narkózy, a neľutujem. Femilift som absolvovala trikrát, procedúra trvala vždy maximálne 10 minút. Posledných pár sekúnd to nebolo veľmi príjemné. Ku koncu je vagína citlivejšia a ja som cítila pálenie,“ prezrádza, že týždeň po zákroku mala zakázané plávanie, ale aj pohlavný styk. „Už po druhej procedúre sa vagína zúžila, pocítila som to najmä pri sexe,“ pochvaľuje si príjemný vedľajší účinok liečby, ktorá u nej odstránila únik

moču.

Viac kolagénu

„Femilift funguje na princípe obnovenia pošvovej sliznice aplikáciou lasera. Vďaka inovatívnemu prístupu je lúč rozdelený za pomoci špeciálnej sterilnej sondy na mikroskopické pixely, čo výrazne zvyšuje tepelný a znižuje deštruktívny účinok na stenu pošvy. Kolagén v podslizničnom tkanive sa stimuluje a výrazne sa zvyšuje jeho tvorba. Využitie má pri problémoch spojených s menopauzou, ako je atrofia sliznice, vaginálna suchosť, ale aj uvoľnenosť pošvy a strata elasticity, ktorá sa objavuje aj v mladšom veku, pri stresovej inkontinencii či poklese sexuálnej dráždivosti,“ vysvetľuje gynekológ MUDr. Matej Böhmer. Procedúra je vhodná len pri ľahších

stupňoch stresovej inkontinencie.

Foto: Robo Hubač

Omladí vás

Celá liečba pozostáva z troch aplikácií, vždy s mesačným odstupom. „Žena nesmie mať zápal alebo krvácať zo sliznice vagíny, preto pred aplikáciou lasera absolvuje vyšetrenie. Laser sa aplikuje za pomoci sterilnej sondy,“ opisuje gynekológ. Sondu má každá pacientka svoju, zaplatí za ňu do 60 eur. Jedna aplikácia stojí do 300 eur. „Je to najmenej invazívna procedúra, ktorá pri odbornom vedení nemá žiadne negatívne účinky. Výrazné zlepšenie kvality sexuálneho života a libida považujem za hlavné pozitívne účinky, nie vedľajšie. Femilift obnoví elasticitu pošvy, zvýši senzitivitu, prekrvenie a vlhkosť slizníc, doslova ženu omladí,“ konštatuje lekár.

Celistvý prístup

„Estetická chirurgia je komplexná, rieši celostnú spokojnosť a kvalitu života, ktorá sa týka aj intímnych oblastí. Táto téma je u nás stále tabuizovaná, dotýka sa však veľkého počtu žien. Pri riešení estetických a funkčných problémov genitálnych disharmónií

spolupracujem s gynekológom Matejom Böhmerom. Pomocou najnovších metód vieme účinne odstrániť vnútorné aj vonkajšie intímne problémy, ktoré ženy trápia. V súčasnosti je trend miniinvazívnych procedúr, medzi ktoré patrí aj femilift. Zákrok je nekomplikovaný, absolútne efektívny a trvácny. Výsledný efekt je úžasný — spokojnejšie a sebavedomejšie ženy,“ hovoríestetický chirurg docent MUDr. Martin Boháč, PhD., MPH, MHA.