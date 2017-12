V zrelom veku s postavou bohyne. Stiahnite si appku!

Lekári stále tvrdia, že najlepším liečebným prostriedkom prakticky na všetko je pohyb. Teraz to platí dvojnásobne!

Vrhnúť sa do športovania okolo päťdesiatky už nie je jednoduché, ale začať s jogou by ste mohli. „Najprv je dobré osvojiť si dýchacie techniky a neskôr môžete vyskúšať dynamickejší typ jogy,“ radí inštruktorka Zuzana Klingrová. Odporúča vyskúšať najmä hormonálnu jogovú terapiu, ktorá stimuluje žľazy s vnútorným vylučovaním, čím citeľne pomáha pri ťažkostiach súvisiacich s klimaktériom.

Chôdza a línia

Najnovší výskum Americkej rakovinovej spoločnosti zistil, že ženy po menopauze, ktoré sa hýbu či aspoň prechádzajú najmenej sedem hodín týždenne, majú o štvrtinu menšie riziko rakoviny prsníka. Ďalšia štúdia tvrdí, že štyri kilometre prejdené za deň predĺžia život o neuveriteľných tridsať percent. Bonus je, že vydávate energiu, teda chudnete, a pomáhate aj srdcu, aby ostalo v kondícii.

Počítajte kroky

Vekom už nikto nie je taký obratný ako predtým, no pri bežnej turistike či nordic walkingu nehrozia úrazy. Navyše ide o aktivity, pri ktorých môžete byť v priateľskej partii, čo dodáva aj psychickú pohodu. Lekári stále tvrdia, že najlepším liečebným prostriedkom prakticky na všetko je pohyb. Teraz to platí dvojnásobne! Nainštalujte si do mobilu appku s krokomerom a postrážte si, aby ste za deň urobili najmenej 10-tisíc krokov. Málo pohybu totiž znamená vyšší výskyt stresu a tým aj civilizačných chorôb!

