Vačky pod očami? Dermatologička radí, ako sa ich zbaviť

Opuchnuté spodné očné viečka, takzvané vačky, patria spolu s tmavými kruhmi pod očami k najčastejším problémom, s ktorými pacienti prichádzajú na konzultáciu v rámci estetickej a korektívnej dermatológie. Ako ich odborníci riešia? Určite sa oplatí zájsť aj na profesionálnu mikromasáž. Aby ste pocítili jej pozitívne účinky, mali by ste si nájsť čas na ošetrenie aspoň raz-, dvakrát do mesiaca. „Mikromasáž očného okolia alebo lymfodrenážna masáž odďaľujú proces starnutia, zabraňujú tvorbe vačkov a kruhov pod očami. Stimulujú tok lymfy a pôsobia proti únave,“ hovorí o pozitívnych účinkoch dermatologička dermatologička MUDr. Michaela Blaško PhD.

Potrebujú vzduch

Po ošetrení sa nezabudnite poriadne vyspať. Aj oči milujú vyvetranú miestnosť a 7- až 8 hodinový spánok. Najmä dámy by mali ešte pred spaním dbať na dôkladné odlíčenie. Práve drobné zvyšky maskary môžu spôsobiť opuch. Ak ste použili dekoratívnu kozmetiku odolnú proti vode, použite na odlíčenie micelárnu vodu, prípadne dvojzložkové prípravky s obsahom oleja. Tampón nechajte chvíľu pôsobiť a potom ho ťahajte od korienkov ku končekom. Určite na oko netlačte. Ak máte citlivejšiu pokožku, dávajte si pozor už pri výbere kozmetiky. Už pri prvých príznakoch podráždenia si mejkap či krém radšej odstráňte a viac ho nepoužívajte.

Ste presvedčené, že sa odličujete správne?

Za špendlíkovú hlavičku

V boji s neestetickými vačkami pod očami vám pomôže aj správna kozmetika. Môžete použiť krémy či gély vyvinuté špeciálne na očné okolie. „Väčšinou obsahujú upokojujúce extrakty z rastlín alebo kofeín, ktorý znižuje obsah vody v koži,“ vysvetľuje Michaela Blaško. „Nájdete aj krém s technológiou eyesyl, ktorá kombinuje účinok ílových minerálov a bi-peptid komplexu. Vypne pokožku a obmedzí hromadenie vody v koži. Zároveň zníži aktivitu mimických svalov.“ Všetky krémy si jemne vmasírujte pod oči. Postupujte od vnútorného kútika k vonkajšiemu. S množstvom očného krému to nepreháňajte. Jemná pokožka najlepšie spracuje väčšiu špendlíkovú hlavičku hmoty. Mnohé krémy proti opuchom však majú formu roll-on, ktorá uľahčí dávkovanie.

S viečkami ku chirugovi

Do rúk estetického dermatológa alebo plastického chirurga patria opuchy, za ktorými sa skrýva starnutie. „K neinvazívnym možnostiam riešenia problému patria laserové zákroky, aplikácia kyseliny hyalurónovej či použitie mezonití,“ vypočítava odborníčka. „Invazívnym, chirurgickým riešením, je operácia viečok. Nájdete ju aj pod označením blefaroplastika. Zahŕňa odstránenie nadbytočného tukového tkaniva a kože z horných i dolných viečok, spevnenie kože aj svalov, čo zníži možnosť vzniku opuchov a vrások.“ Za opuchnutými očami sa môžu skrývať aj ochorenia obličiek, srdca či ťažkosti so štítnou žľazou, najmä jej znížená funkcia. Všetky spomínané problémy sa prejavujú aj hromadením tekutín v tele. Ak opuch pretrváva, vyhľadajte odbornú pomoc. Rovnako to platí aj v prípade infekcie očného viečka.

Viac:

