Váš príbeh: Diane mesiace liečili inú kožnú diagnózu. Nasledovalo polročné väzenie

Chodidlá zapálené do krvi uväznili Dianu na pol roka doma. Dnes na tejto atraktívnej čiernovláske nič nezbadáte.

„V roku 2010 sa mi na dlaniach a chodidlách začali objavovať pľuzgieriky a postupne pribúdali. Koža ma pálila, praskala mi, olupovala sa, celé som to mala zapálené a boľavé. A zhoršovalo sa to. Chodidlá mi opúchali, nemohla som nosiť bežnú obuv. Lekárka povedala, že mám ekzém, no ani kortikosteroidy mi nepomohli,“ spomína Diana Radványi (31) na počiatky svojho zle diagnostikovaného ochorenia. Rozhodla sa zmeniť veľmi stresujúce zamestnanie aj dermatologičku.

Stále prechladnutá

Nová lekárka mala hneď podozrenie na psoriázu, no odber vzoriek kože ošetrovanej kortikoidmi diagnózu nepotvrdil. Preto museli vziať Diane z chodidla väčšiu vzorku.

„Mala som tam šesť stehov, chodila som dva týždne o barlách, ale potvrdilo sa, že mám palmoplantárnu pustulóznu psoriázu. To je zriedkavý typ, ktorý postihuje len dlane a chodidlá. Nasadili mi imunosupresívnu liečbu.“

Keďže psoriáza je autoimunitné ochorenie, pri ktorom tvorí telo protilátky proti vlastným bunkám, jedným zo spôsobov, ako ju dostať pod kontrolu, je užívanie liekov utlmujúcich imunitný systém. Okrem želaného účinku na potlačenie zápalov kože však majú imunosupresíva aj rôzne vedľajšie účinky.

„V dôsledku potlačenej imunity som bola stále chorá, po rokoch sa mi vrátila alergia, mávala som silné migrény, kŕče v bruchu, triasla som sa ako pri Parkinsonovej chorobe,“ opisuje Diana úskalia liečby.

Uväznená

Kým sa jej dopraskané a doráňané chodidlá zahojili, strávila pol roka na „péenke“. Chodiť denne do práce bolo nemožné. „Sandále som nemohla nosiť, do rán by sa mohla dostať infekcia. Jediným východiskom boli bavlnené ponožky a tenisky.“ Kým niektorí psoriatici v zahraničí môžu v rámci pracovnej neschopnosti vycestovať k moru na ozdravný pobyt čiastočne hradený zdravotnou poisťovňou, Diana by po opustení bydliska v nepovolených hodinách okamžite prišla o nemocenskú.

„Mala som povolené len jedno- či dvojhodinové vychádzky, bolo to skôr ako domáce väzenie. Keď sa mi akútny stav upravil, more som vyskúšala tiež, ale zistila som, že to, čo pomáha iným psoriatikom, mne nezaberá. Slaná voda ani slnko nemajú na mňa liečivý účinok.“

Prišiel stres

Dvaapolročná liečba imunosupresívami však priniesla výsledok. Diane sa zahojili dlane aj chodidlá, po psoriáze nemala žiadne stopy. Lieky po konzultácii s lekárkou konečne vysadila a ďalšie takmer tri roky mala kožu čistú. „Potom však prišlo náročnejšie stresové obdobie, nejako sa to nakopilo a pľuzgieriky sa opäť objavili. K tomu sa pridal ďalší druh psoriázy. Vo vlasoch sa mi tvorili šupinky a pokožka na hlave ma neuveriteľne svrbela. V noci som sa budila na to, že sa škriabem. Dúfala som, že po jednom výseve sa pokožka zase upokojí, no po pol roku, keď som vyskúšala najrôznejšie šampóny, som to vzdala a išla k lekárke.“

Tá naordinovala Diane tabletkovú nebiologickú liečbu. „Ide o najnovšiu terapiu psoriázy, liečbu ‚malými molekulami‘, ktoré zasahujú do zápalových a imunitných pochodov v bunke a vyrovnávajú produkciu zápalových a protizápalových látok,“ vysvetľuje prednostka I. dermatovenerologickej kliniky LF UK a UN profesorka MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Hlavne sa nepoddať

„Túto liečbu znášam oveľa lepšie, nemá takmer žiadne vedľajšie účinky. Pľuzgiere na rukách aj na nohách po mesiaci výrazne ustúpili a teraz, po piatich mesiacoch ich nemám vôbec. Aj vlasová pokožka je oveľa lepšia. A hlavne nemám z liečby iné zdravotné problémy. Okrem liekov mi veľmi pomohla rodina, priateľ aj psík, ktorí stáli pri mne v najťažších chvíľach. Psoriáza je veľmi zaťažujúca na psychiku, lebo je to viditeľné a nepekné ochorenie. A stres zvyčajne výsev len zhorší, takže je to začarovaný kruh. Bez podpory najbližších a ústretovosti skvelých kolegov by to pre mňa bolo oveľa náročnejšie,“ usmieva sa Diana.

„Musím len veriť, že pokrok v liečbe pôjde stále dopredu a vždy sa budem môcť chorobe vzoprieť a ukázať, kto je tu pánom! A to radím každému pacientovi so psoriázou.“

