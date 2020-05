Váš príbeh: Ľubicu (34) z Lučenca stopla zákerná choroba tesne po svadbe. Najprv vinila tenisky

Po pätnástich mesiacoch vďaka novinke v liečbe začína boj konečne vyhrávať. Hoci ochorenie je nikdy neprestane bolieť.

Kým sme si vymenili pár mailov, úprimne, čakala som, že si píšem so staršou dámou. Skúsenosť s ochorením kĺbov sa väčšine ľudí spája s vyšším vekom. Ľubica Bartová, mladá lekárnička z Lučenca, potvrdzuje, že to tak nie je. „Začalo sa to v prvý deň svadobnej cesty,“ spustí o posledných novembrových dňoch v roku 2018. „S manželom sme mali za sebou niekoľkohodinovú cestu autobusom a lietadlom. Všetko som absolvovala v dosť nepohodlných teniskách, čomu som pripisovala bolesť pravého chodidla tesne nad druhým prstom nasledujúci deň. Akoby ma uštipla včela. Dovolenka bola turistická, takže bolesť-nebolesť, chodila som,“ myslela si, že po odpočinku tlak pominie. No nestalo sa ani po návrate domov. Po dvoch týždňoch jej opuchlo aj koleno a kĺbiky na chodidle sa sfarbili na fialovo, bežná dávka liekov proti bolesti neúčinkovala.

Bolesť som vykričala

„Výsledky u obvodného lekára boli takmer v poriadku, zápalové parametre ako pri miernej infekcii. Ortopéd mi vytiahol vodu z kolena, odobral krv a všetko išlo na rozbor. Kĺbový maz bol zakalený zápalom, ale sterilný,“ popri ďalších punkciách Ľubica dostala antibiotiká a ortézu. Zdalo sa, že všetko bude okej a príznaky súvisia s nedávno prekonaným zápalom priedušiek. Nie však na dlho. „Do konca roka sa zo zdravej aktívnej športujúcej ženy stal paralyzovaný, ubolený, vystrašený a bezradný pacient. Začalo ma bolieť skĺbenie hrudnej kosti, človek sa nevie zaprieť na ruky, odkašľať si či kýchnuť, ľahnúť si do postele. Pridali sa kĺbiky ľavého chodidla a hrudnej chrbtice. Prsty na nohách som mala typicky párkovito opuchnuté,“ vybavuje si, ako čas začala v duchu merať podľa hodiny, keď si už môže vziať ďalšiu tabletku proti bolesti.

„Sedela som v obývačke po druhej dávke liekov a márne čakala na náznak úľavy. Bola to kombinácia neuveriteľnej bolesti, pocitu vysokej horúčky až kolapsového stavu. Chcelo sa mi kričať, aj som kričala. Plačem aj teraz, keď si to predstavím,“ striasa ju pri spomienke na jeden z najťažších momentov života.



Ľubicine problémy začali v prvý deň svadobnej cesty. Zdroj foto: archív Ľ. B.

Ani pohnúť očami

Mesiac po prvých príznakoch jej diagnostikovali psoriatickú artritídu. „Vo vážnom stave mi nasadili injekcie a infúzie kortikoidov a takzvaný DMARAD sulfasalazín. Ten som netolerovala, na rad prišiel metotrexát. Užívala som silnejšie analgetiká i kortikoid v tabletkách. Stále som s nádejou čakala, že lieky spravia svoju robotu a ja sa budem cítiť lepšie,“ dúfala farmaceutka v účinok chémie, ktorú tak dobre poznala. Až kolotoč infúzií, rehabilitácií a injekcií v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch jej priniesol čiastočnú úľavu. „Zápal sa ustálil, vďaka tabletám som za dvadsaťštyri hodín cítila úľavu aspoň šesť hodín. Len som ležala. Predstava, že mám vstať a ísť na WC alebo si zobrať niečo na jedenie, bola ako za trest. V najhoršom prípade som už nemohla pohnúť ani očami. Dovtedy by som neverila, že od takejto bolesti sa dá odpadnúť,“ bojovala Ľubka s mdlobami pravidelne.

Telu prirodzené

Kráčať s opuchnutými kolenami bolo ako našľapovať na nafúknutú loptičku. Pre stuhnuté šľachy a bolesť nosila tvrdé topánky, z čoho si vypestovala ploché nohy. „Čakala som manžela v aute, bola zima. Chcela som vyradiť rýchlostnú páku, aby som mohla naštartovať a zakúriť si. Neuveriteľné, že som to skúšala asi pol hodiny!“ vybavuje si jednu z posledných kvapiek. Pre vysoké zápalové parametre v krvi, rýchle napredovanie ochorenia a neúspešnosť doterajšej liečby jej v piešťanskom ústave vyplnili žiadosť o biologickú liečbu.

„Mala som o nej dosť informácií. Nebolo pochýb, že je to moja jediná záchrana. Tieto lieky obsahujú proteíny alebo nukleové kyseliny, účinné látky biologickej povahy. Preto dokážu napodobniť procesy prirodzene prebiehajúce v našom organizme alebo do týchto procesov cielene zasiahnuť. Používajú sa tam, kde štandardná liečba zlyhala,“ vysvetľuje odborníčka a pacientka súčasne.

Živé lieky

„Ak vieme, že pri danom ochorení sa nadmerne tvorí niektorá molekula, pripravíme proti nej protilátku. Podobné mechanizmy používa aj náš vlastný imunitný systém, v prípade vzniku ochorenia však tieto prirodzené ochranné mechanizmy zlyhali,“ dopĺňa imunológ profesor Miloš Jeseňák z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. „Táto liečba je presnejšia a cielenejšia, pri správnej voľbe pacienta aj bezpečnejšia a účinnejšia. Priamo odráža detailné chápanie daného chorobného stavu. Najčastejšou formou biologickej liečby sú takzvané monoklonálne protilátky, namierené na zápalové mediátory, ich receptory či niektoré iné molekuly,“ ozrejmuje lekár.

„Pri psoriatickej artritíde sa vo zvýšenej miere tvoria v koži a v kĺboch TNF-alfa a interleukíny. Biologické lieky tieto aktívne látky zablokujú a zastavia tak poškodzovanie tkaniva zápalom. Štandardné lieky sa vyrábajú synteticky v laboratóriách a majú relatívne jednoduchú štruktúru. Biologický liek vzniká zložitými technológiami pomocou geneticky modifikovaných živých organizmov či buniek. Štruktúra jeho molekuly je omnoho zložitejšia a mnohonásobne väčšia ako molekuly doteraz bežne používaných chemických liečiv,“ vysvetľuje rozdiel Ľubica Bartová.



Ľubica Bartová je pacientka, farmaceutka a predsedníčka Klubu psoriatickej artritídy Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Zdroj foto: archív Ľ. B.

Podám ruku a podpíšem

Keď jej liečbu schválili, zápalové parametre mala v závratných výškach. „Po jednej infúzii kortikoidov by som za normálnych okolností prestala cítiť ich účinok už za pár dní, ale pri súčasnej aplikácii biologickej liečby sa môj stav už nevrátil k tomu najhoršiemu. Bolesti nezmizli úplne, no analgetiká konečne zabrali. Často si uvedomujem, ako ma pred pár mesiacmi niektoré činnosti boleli omnoho viac. Chodidlá cítim stále, ale už viem vstať bez problémov. Miernu bolesť cítim väčšinou len ráno alebo po dlhšom sedení a ležaní,“ teší sa Ľubica, že takmer zmizlo aj ranné stuhnutie kolien, bolesť hrudnej kosti, chrbtice a ramena.

Stále máva aj horšie dni. „Neviem prejsť dlhšiu trasu alebo stáť dlhšie na nohách. Úpony šliach sú boľavé, ešte viac pri námahe. Keby mi však niekto povedal, že toto je efekt liečby a už mi horšie nebude, podám mu ruku a podpíšem. Inak by pravdepodobne rýchlo došlo k nenávratnému poškodeniu kĺbov a úplnému vyradeniu z bežného života. A týka sa to aj tisícok ostatných pacientov,“ myslí na ďalšie osudy Ľubica Bartová, predsedníčka Klubu psoriatickej artritídy Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

Nikdy navždy

Ešte nemá úplne vyhraté. „Môj život sa po nasadení biologickej liečby výrazne zmenil. Z úplnej neschopnosti som sa dostala takmer do normálneho fungovania v živote. Vážim si, že v noci spím, viem sa presunúť po dome bez asistencie, pripraviť si jedlo alebo kávu, šoférovať a vydržím čakať u lekára. Ľudia z okolia si myslia, že som už v poriadku, len treba nejaký čas brať lieky. Biologická liečba je dlhodobá. Užíva sa, kým je potrebná z hľadiska zdravotného stavu alebo kým účinkuje. Niekedy sa ochorenie zlepší natoľko, že intervaly dávok sa predlžujú alebo úplne stopnú. U žien sa liečba prerušuje pred tehotenstvom a počas neho, pretože ovplyvňuje imunitné reakcie novorodenca. Našťastie sa ich stav často spontánne zlepší natoľko, že lieky netreba. Alebo ste na liečbe celý život. Môžu sa prejaviť aj nežiaduce účinky liečby alebo kontraindikácie,“ uvedomuje si farmaceutka.

„Ani v najlepšom prípade človek na biologickej liečbe nie je stopercentne zdravý. Nikdy to nie je čierne alebo biele, s bolesťou alebo bez bolesti, ale veľa odtieňov medzi tým. A všetko sa môže kedykoľvek zmeniť. Ja som vďačná za každý lepší deň, že moje telo bojuje, pomáha mi, ako vládze a podržalo ma aj v tom najhoršom,“ hovorí Ľubica.

Treba nosiť rúško

Psoriatická artritída nie je iba nevyliečiteľné ochorenie. Užívanie niektorých prípravkov a biologickej liečby oslabuje imunitu. „Reumatik by sa mal vyhýbať chorým ľuďom, v chrípkovej sezóne aj verejným podujatiam alebo priestorom s veľkým počtom ľudí. Mal by sa chrániť rúškom pred ochorením. Môže brať vitamín C, ovocie, zeleninu, cesnak. Reumatik je častejšie chorý. Každé ochorenie nesie riziko komplikácií, ako je zápal pľúc, preto sa musí poriadne preliečiť. Počas toho musí z liečby hlavného ochorenia vynechať minimálne jednu až dve dávky. To znamená riziko zhoršenia zdravotného stavu,“ opisuje Ľubica Bartová, čo ochorenie a jeho liečba znamenajú.

