Váš príbeh: Navonok milá, sebavedomá a atraktívna. Prečo si siahla na život?

Má milujúceho partnera, zaujímavú prácu a dobré existenčné zázemie. Napriek tomu sa tri razy pokúsila o samovraždu. Naposledy pred piatimi rokmi na Silvestra.

Prvý raz v maturitnom ročníku. Jedovatý kokteil liekov, alkoholu a nešťastnej lásky spravil svoje, podrezala si žily. „Zamilovala som sa do chalana, ktorý sa so mnou vyspal a vzápätí mi povedal, že je zasnúbený. Cítila som sa zneužitá. K tomu sa pridali problémy v škole a nezhody rodičov. Nevidela som z tej situácie iné východisko,“ spomína Tina, atraktívna a navonok sebavedome pôsobiaca štyridsiatnička.

Modré z neba?

„Mama nechcela, aby som mala problémy, takže celú záležitosť utajila a do nemocnice som nešla. Možno keby ma už vtedy dostal do rúk odborník, nemusela som byť dnes tam, kde som,“ uvažuje. Netrvalo dlho a opäť sa zaľúbila. Vydala sa a porodila dieťa. Manželstvo bolo krátke, vyvolený sa čoskoro „vyparil“ do cudziny. Mladá mamička sa snažila prekonať sklamanie a sústredila všetku lásku na synčeka. Dominik rástol a otvárala sa pred ním sľubná športová kariéra. Tina ho každý deň obetavo vodila na futbalové tréningy, ráno aj poobede.

Víkendy zase patrili zápasom a sústredeniam. Pri športe sa zoznámila s Michalom. Sexi chlap, športovec a sveták jej úplne zamotal hlavu. Sľuboval modré z neba a čosi navyše – že sa rozvedie. Nič z toho nesplnil, ale reprezentatívnou mladou milenkou sa rád pochválil. Trval na tom, aby s ním strávila všetok voľný čas, aj na úkor syna. „Odmalička som plávala,“ hovorí Tina. Aj neskôr som každý deň behala, bicyklovala, cvičila. Už nie pre zdravie ani pre endorfíny, ale preto, lebo Michal mi stále prízvukoval, že mojou povinnosťou je byť štíhla a pekná. Obmedzovala som sa aj v jedle, niekedy som zjedla jeden rožok za deň.“

Manipulátor

Všetci ju upozorňovali, že Michal je egocentrik, ktorý rád manipuluje. Ale Tina mala oči a srdce len preňho. „Bola som zamilovaná, nepočúvala som nikoho. Každý mi tvrdil, že ide o chorý vzťah, len ja som si to nepripúšťala,“ priznáva. Po desiatich neperspektívnych rokoch sa konečne rozhodla spraviť koniec. „Dominik išiel do puberty a začali sme sa hádať. Nezvládala som ho. Chodil poza školu a prestal hrať futbal. Už dlhší čas som brala lieky na upokojenie, aby som zvládala prácu, syna aj komplikovaný rozchod s Michalom. Lenže benzodiazepíny sú návykové. Jedna tabletka vám po čase nestačí. Zoberiete druhú, tretiu... Začala som ich zapíjať alkoholom.

Presviedčala som samu seba, že nie som alkoholička. Veď alkoholici nechodia každé ráno behať! Napokon som sa dostala do štádia, keď som si dala pohárik aj ráno, hoci som vedela, že budem šoférovať.“ O svojich problémoch sa s nikým nerozprávala. Navonok to bola stále skvelá a milá Tina, ktorá každému pomohla, poradila. Po pol roku však situáciu už nezvládala.

9 utajených znakov, že máte depresiu. Smútok a plač medzi nimi nehľadajte!

„Michal na mňa stále naliehal, aby som sa k nemu vrátila, hoci rozviesť sa nemienil. Dominik sa začal kamarátiť so zlými ľuďmi. Otec odišiel od mamy k frajerke. Sestre práve stroskotal vzťah. Do práce som chodila len z rutiny. Všetkým som robila bútľavú vŕbu. Bola som unavená, depresívna, vyčítala som si, že všetkým ubližujem. Chcela som sa zbaviť problémov, ktoré by možno boli pre iných banálne, no pre mňa boli v tom čase neriešiteľné. Túžila som po absolútnom pokoji. Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, som videla v odchode,“ priznáva. Slovu „samovražda“ sa vyhýba.

Len svetlo

Náhoda chcela, aby na Silvestra ostala sama. Zhltla veľkú dávku tabletiek a zapila ich alkoholom. Neskôr sa dozvedela, že ju našiel Michal a odviezol na psychiatriu. Z nemocnice si veľa nepamätá. Po týždni ju pustili, uzavreli to ako momentálny psychický skrat. O dva týždne pokus o samovraždu zopakovala. Dôvodom bola opäť hádka so synom a nátlak expriateľa. „Druhý raz ma vraj zachránil Dominik. Pamätám si len príjemný pocit zo silného svetla. Žiaden tunel, nijaké postavy. Keď ma prebrali, nahnevalo ma, že ešte stále žijem.“

Búrame 14 mýtov o DEPRESII. Tiež ste im verili?

Na psychiatrickej klinike si ju tentoraz nechali tri týždne. „Ako sa môžete otvoriť ľuďom, ktorí vás vôbec nepoznajú? Navyše, keď sa s vami rozprávajú ako cez sklo? Jediný človek, s ktorým som sa vtedy dokázala zhovárať, bola arteterapeutka, viedla tvorivé dielne.“ Tinu chodili navštevovať rodičia, ale namiesto toho, aby sa zaujímali o dcéru, riešili pred ňou svoje večné nezhody. Prišiel aj ex: „Povedal mi len: Za to, že si tu, si môžeš sama! Vtedy sa vo mne niečo definitívne zlomilo a sestričky som požiadala, aby ho za mnou už viac nepustili.“

Najlepší liek

„Vyšla som von s rozhodnutím, že pobyt na psychiatrii už nechcem nikdy viac absolvovať. Bolo to hrozné.“ Od toho momentu nevzala do úst jedinú tabletku na upokojenie, nevypila jediný pohárik alkoholu. Pocit viny voči synovi bol účinnejší než akákoľvek odvykacia kúra. „Dlho sme sa o tom nerozprávali, všetko sme v sebe dusili. Nahlas som mu nič nesľúbila, ale vnútri som vedela, že ho už nikdy nedostanem do situácie, keď bude musieť zachraňovať matku.“

Konečne sa začala liečiť. „Našťastie, natrafila som na vynikajúceho psychiatra. Spočiatku som brala silné lieky, ktoré ma utlmovali. Nechcelo sa mi športovať, veľa vecí som robila zo zotrvačnosti, ráno som sa cítila unavená. Lekár ma však upozornil, že antidepresíva nezaberajú hneď, ale až po niekoľkých týždňoch. Na rozdiel od benzodiazepínov však nie sú návykové. Ale najlepším antidepresívom boli a stále sú pre mňa rozhovory s ‚mojím‘ psychiatrom.“

Aj ranný smútok môže byť začiatkom depresie. Psychoterapeutka radila ONLINE

Tina sa vrátila do práce a našla si nového priateľa. Igorovi neprekáža jej predchádzajúci dlhoročný komplikovaný vzťah a akceptuje aj jej psychické problémy. Miluje ju a na rozdiel od predošlého partnera by jej skutočne zniesol aj modré z neba. A vôbec od nej nechce, aby bola dokonalá.

Keď sa trápi mladá duša: Braňo blúdil v labyrinte úzkosti, zachránil ho hľadáčik

Šťastný koniec?

Na tomto mieste by sme mohli ukončiť príbeh slovami, že rozprávka má šťastný koniec. Ale nie je to tak. Tina bojuje so svojimi démonmi aj po piatich rokoch. „Nutkanie skončiť so životom je u mňa stále silné. Príde vždy, keď sa stretnem s problémami, ktoré ťažko zvládam. Syn nedokončil strednú školu, odišiel z domu a koketuje s drogami. Pred dvomi rokmi mi zomrela mama, ktorú som veľmi ľúbila. Dodnes neviem jej smrť prijať. Mala onkologické ochorenie, starala som sa o ňu do poslednej chvíle. Otec ani sestra o ňu nejavili záujem, všetko bolo na mojich pleciach.“

Robí si radosť

Strach zo smrti nemá. Ale obáva sa, že by znovu mohla ublížiť blízkym. Vie, že s ťažkou depresiou bude bojovať po celý život. Vyrovnáva sa s ňou tak, že sa snaží robiť si radosť. „Športujem, ale preto, lebo ma to vnútorne uspokojuje, už nie preto, lebo musím. Dnes mám pár kíl navyše, ale neriešim to. S Igorom veľa cestujeme, s kamarátkami chodím na koncerty skupín, ktoré som ako mladá milovala. Veľa času mi zaberú naši neposední útulkáči,“ smeje sa.

Spravila si kurz líčenia a našla záľubu v maľovaní. Vlastne, pomohla jej ho objaviť arteterapeutka z prvého pobytu na psychiatrii. Gény sa nezaprú, starý otec bol maliar. „Chodím na kurzy k profesionálnemu výtvarníkovi, už mám za sebou aj spoločnú výstavu. Igorovi sa niektoré moje impresionistické výtvory celkom páčia, pár ich máme doma na stenách,“ teší sa.

7 NAJ aktivít, ktoré zmiernia depresie a ihneď zlepšia náladu

Môže to byť skrat

Úvahy o samovražde môžu byť dôsledkom dlhodobej neliečenej depresie, ale aj momentálneho skratu. Skratovo koná človek, ktorý zrazu stratí blízkeho človeka, z jedného dňa na druhý dostane výpoveď, má dlhy a vyhrážajú sa mu vymáhači alebo sa s ním nečakane rozíde partner. V danej chvíli nevie svoju životnú situáciu vyriešiť ani sa s ňou vyrovnať.

FOTO: Vražedná sláva. Tieto hviezdy si siahli na život, žiaria už len z neba

Príčiny samovrážd

neliečená depresia,

zlá finančná situácia a dlhy,

úmrtie blízkeho človeka,

vážne zdravotné problémy,

alkoholizmus či iná závislosť,

u detí a tínedžerov konflikty v rodine, nešťastná láska, zlý prospech, prehnané nároky rodičov a ich nezáujem.

Depresia