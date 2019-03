Váš príbeh: Veronike znepríjemnila tehotenstvo raritná komplikácia. Priveľa slín

Veronika Kleščová (28) počítala s tým, že ju budú trápiť nevoľnosti. Pridalo sa k nim však aj niečo navyše. Začalo sa jej tvoriť také obrovské množstvo slín, že ich nedokázala prehĺtať.

Dieťatko bolo vytúžené, ale Veronike a jej manželovi Tomášovi ani vo sne nenapadlo, čím prejdú, kým malú Lenku budú držať v náručí. Pred dvomi rokmi v marci zistila, že je tehotná. „Veľmi sme sa tešili. Počítala som s tým, že mi bude celé dni zle, lebo mnohé tehotenstvá v našej rodine sprevádzala nepríjemná nevoľnosť. Nielen ranná, ale celotehotenská,“ opisuje. Bývalo jej ťažko od žalúdka, cítila sa malátna a unavená. „Približne v 9. týždni tehotenstva som začala vracať, najprv najmä ráno, potom hocikedy počas dňa, neskôr aj v noci. Čokoľvek som zjedla, išlo zo mňa von. Keď som cez veľkonočné sviatky začala vracať aj minerálku, vedela som, že musím ísť k lekárovi,“ spomína na komplikácie.

Nový problém

Pár dní v nemocnici na infúziách jej trochu pomohlo, ale vracala stále. „Hoci menej, ale dva- až trikrát denne určite,“ vypočítava. Približne v polovici štvrtého mesiaca sa objavilo ešte niečo. „Prišlo to zo dňa na deň. Mala som neustálu potrebu si odpľuť. Nie však tak klasicky, že ma čosi podráždilo alebo z kašľa. Začalo sa to stupňovať až do stavu, keď som mala plné ústa slín každých tridsať sekúnd,“ hovorí, že to nevedela ovládať.

Ľudia naokolo jej vraveli, nech sliny jednoducho prehltne, ale to proste nešlo. „Bolo ich také množstvo, že sa to nedalo. Navyše mi z nich bolo ešte viac na vracanie,“ hovorí, že opäť vyhľadala lekára. Ten sa, našťastie, s touto raritnou komplikáciou stretol. „Počas dvadsiatich rokov praxe to zažil asi toľkokrát, koľko je prstov na jednej ruke. Skonštatoval, že táto nepríjemnosť ma možno bude sprevádzať, až kým neporodím,“ zhrozila sa. Od lekára sa dozvedela, že nadmerné slinenie, teda ptyalizmus je ojedinelá porucha. „Vraj skúšali ženy aj hospitalizovať, no nemohli im podať žiadne lieky, pretože tie by negatívne ovplyvnili plod,“ prezrádza, čo sa dozvedela ako prvé.

S vedierkom do postele

„Pľula som stále. Hneď ako som ráno otvorila oči, už ma čakalo na nočnom stolíku litrové vedierko, s ktorým som chodila všade po dome. Von medzi ľudí som si nosila umelohmotnú fľašu, do ktorej som odpľúvala. Všade. Prestalo to, len keď som spala. V posledných mesiacoch tehotenstva to už bolo neúnosné, už som nemohla pre to ani spať! Vedierko som mala pri posteli a stále som len pľula,“ hovorí, že sa presťahovala z manželskej postele na gauč, aby sa jej manžel v noci aspoň trochu vyspal, keď už ona spať nemohla. „Bola som z toho vyčerpanejšia ako z vracania,“ priznáva, že sa aj hanbila. „Raz som stála v obchode pri pulte a čakala som, kým mi dá predavačka salámu... No, nevydržala som a musela som ísť von, pred obchod odpľuť si. Alebo keď sa ma niečo spýtala pri pokladnici, iba som s lícami plnými ako škrečok prikyvovala. Bolo to bizarné a nevedela som si pomôcť,“ pokrčí plecami.

Nie je sama

Postupne prišla na taktiku, s ktorou mohla fungovať na verejnosti, napríklad keď sedela v čakárni u lekára. „Mala som plastovú fľašu, do ktorej som odpľúvala. Vyzeralo to, že pijem,“ prezrádza s úsmevom. Neustále pátrala po informáciách o tom, čo sa s ňou deje. Absolvovala krčné vyšetrenie a lekár jej dal spraviť rozbor krvi, ale nič abnormálne sa neobjavilo. „Keď som si na to v lekárni pýtala liek alebo nejaký prírodný preparát, väčšinou na mňa len civeli, že o tom ešte nikdy nepočuli,“ konštatuje, že bola bezmocná. Skúšala nájsť na internete nejaké podobné prípady a podarilo sa. „Našla som budúcu mamičku, termín mala podobný ako ja a tiež čakala dievčatko. Rovnako ako mne jej nič proti slineniu nepomáhalo. Jej lekár odhadoval, že ide o problém so žalúdočnými kyselinami, hormonálne zmeny a tiež, že to má súvis s inkontinenciou. Kamarátka, ktorá študuje medicínu, prišla s teóriou, že mi plod tlačí na nejaký nerv,“ vymenúva Veronika.

Zázrak

Ďalšia možnosť, s ktorou pracuje viacero odborníkov, je, že ptyalizmus spúšťa psychika. Argumentujú tým, že počas spánku žena nesliní a celý problém zmizne ihneď s narodením dieťaťa. „Nezavrhujem túto možnosť. Som dosť úzkostný typ a zo všetkého si robím ťažkú hlavu,“ priznáva. Na internete našla niekoľko prípadov zo zahraničia. Ženy, ktoré sa o svoje skúsenosti podelili, mali niečo spoločné. Všetkým nadmerné slinenie zmizlo. Niektorým pár týždňov pred pôrodom, iným pár dní pred ním a malému množstvu žien vo chvíli, keď porodili. „Bolo to ako zázrak. Ešte na čakačke som napľula asi 300 mililitrov slín za tri hodiny. Momentom pôrodu, doslova keď bola malá vonku, to celé zmizlo. Keby som to nezažila, neuverím, že je také čosi možné,“ vysvetľuje, že aj to je dôvod, prečo sa nám do redakcie Zdravia ozvala. „Potrebujem odpovede, veď čo ak sa to stane opäť, keď budem druhýkrát tehotná,“ hovorí.



Foto v texte: Robo Hubač

Viac ako dva litre

Nadmerné slinenie sa podľa gynekologičky Barbary Spodniakovej z Goljer Clinic v Bratislave objavuje približne u 2,4 percenta tehotných žien, ale aj podľa jej skúseností problém vymizne ihneď po pôrode. „Ptyalizmus sprevádza väčšinou časté nutkanie na vracanie, nadmerné vracanie a pálenie záhy. Bežne vyprodukujeme denne okolo jeden a pol litra slín bez toho, aby sme si to uvedomovali. Prehĺtame automaticky to, čo slinné žľazy vyprodukujú. O ptyalizme začneme hovoriť, ak je produkcia slín viac ako dva litre za 24 hodín,“ vysvetľuje doktorka Spodniaková.

„V tehotenstve k tomu dopomôžu práve hormonálne zmeny, teda niekoľkonásobné zvýšenie estrogénu a progesterónu. Nadmerné slinenie však môže byť spôsobené aj tým, že tehotná produkuje viac slín alebo menej prehĺta, prípadne nastane kombinácia oboch, čo je častý sprievodný jav nadmerného vracania u tehotných,“ objasňuje odborníčka, čo vyvolalo Veronikino slinenie. Vo vymenúvaní príčin však ešte nekončí. „Výraznejšie slinenie sa vyskytuje aj u žien, ktoré majú ťažkosti s pálením záhy. Kyslý obsah žalúdka spätným chodom podráždi pažerák, a tým dostanú slinné žľazy pokyn, aby produkovali viac slín so zásaditým obsahom. Takto sa pri každom prehltnutí neutralizuje kyslý obsah v pažeráku. Ďalšie príčiny sú fajčenie, zlá ústna hygiena, zubné kazy, vystavovanie pesticídom a ortuti.“

Cmúľajte ľad

Nadmerné slinenie nie je ohrozujúci stav, je len veľmi nepríjemné. „Zvyčajne vymizne po skončení prvého trimestra, malé percento žien sa s ním borí počas celej gravidity a k prvej úľave príde až po narodení dieťatka. K zmierneniu ťažkostí môže dopomôcť žutie žuvačky, nezabráni síce vysokej produkcii slín, ale umožní ich lepšie prehĺtanie. Niektoré ženy si pomáhajú cmúľaním ľadu, ktorý im trochu znecitlivie ústnu dutinu a majú tak pocit, že slinia menej,“ radí doktorka Barbara Spodniaková, čo môže pomôcť.

Pripomína, že nadmerné slinenie takmer vždy sprevádzajú tehotenské nevoľnosti, preto je dôležité zamerať sa aj na ne. „Nezabúdajte na pravidelný pitný režim. Najlepšie je mať stále poruke fľašu s vodou. Dôležitá je aj vyvážená strava, v malých množstvách a častejšie, ak je to možné, obmedzte škrobovité jedlá. Samozrejmosťou je dôkladná zubná hygiena po každom jedle vrátane ústnej vody,“ radí gynekologička. Veľkú úlohu podľa doktorky Spodniakovej skutočne zohráva aj psychika a nadmerným slinením naozaj viac trpia úzkostné matky. Predsa však má čiastočne pozitívnu správu. „To, že slinenie sa objavilo pri jednom tehotenstve, neznamená, že bude aj pri druhom.“