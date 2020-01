Viac ako len relax: Kúpeľ prináša množstvo pozitív, ale netreba to s ním preháňať

Pravidelne relaxujete vo vani? Oplatí sa ustrážiť nielen teplotu vody, ale i bohatú penu. Kedy je na kúpeľ najvhodnejší čas?

Poteší pokožku, zohreje studené nohy, ale i odbúra celodenné napätie. Vyťažte z kúpeľa maximum, ale hlavne to s ním nepreháňajte.

Každý deň?

Prípravu relaxačného kúpeľa odštartujte napustením vane. S teplotou vody to však ani v jesenných a mrazivých zimných dňoch nepreháňajte. Mala by sa pohybovať okolo 37°C. „Voda by nemala presahovať túto teplotu a čas v kúpeli by mal byť maximálne 15 minút,“ pridáva podrobnosti dermatologička Michaela Blaško. „Ak máte zdravú kožu, môžete sa kúpať denne.“ Je to dobrá správa najmä pre tých, ktorí sa relaxovaním vo vani vyrovnajú so stresom. Nie je však na škodu nájsť si aj iný spôsob na odbúravanie napätia. Snažte sa, aby ste sa nekúpali viac ako 2x do týždňa, potešíte tým aj životné prostredie.

Znížte teplotu

Trochu zodpovednejšie sa musíte správať, ak vás trápia ekzémy. Vane sa nemusíte vzdávať. Kúpeľ môže trvať 10 až 15 minút, viac však musíte pracovať s teplotou vody. „V prípade liečebného kúpeľa je odporúčaná teplota vody 35°C. Ak sa objaví svrbenie, treba ju znížiť o 3 stupne alebo tak, aby to bolo pre vás znesiteľné,“ upozorňuje odborníčka. „Po kúpeli si osušte kožu ľahkými dotykmi uterákom, nie trením. Ak máte ekzém, kúpte sa maximálne dva-trikrát do týždňa.“ Pripravujete si kúpeľ s obrovskou penou? Na ingrediencie si musíte dávať väčší pozor, ak vás trápia ekzémy. „Pre ľudí so suchou, atopickou kožou nie je vhodné pridávať detergenty, teda mydlá, gély a peny. Kožu ešte viac vysušia a podráždia,“ hovorí o tom, ako upraviť kúpeľ, doktorka Michaela Blaško. „Mali by ste používať vhodné kúpeľné soli a špeciálne olejové emulzie.“ Vo všeobecnosti platí, že ak do vody pridáte správne ingrediencie, bude pozitívny účinok kúpeľa ešte lepší.

Obnovte plášť

Hoci sa vám vo vani môže dobre ležať, nikdy tam nezostaňte dlhšie ako 20 minút. Ak si chcete položiť hlavu na okraj vane, podložte si pod krk uterák, aby sa relax neskončil nepríjemnými bolesťami. Čas vo vani môžete využiť aj na aplikáciu pleťovej masky. Jej účinok bude lepší. Teplo zlepšuje prekrvenie a otvoria sa i póry, takže výživné látky z masky preniknú ľahšie do kože. Kúpali ste sa v bohatej pene? Potom sa radšej osprchujte. Tieto prípravky obsahujú často veľa konzervačných látok alebo zložky, ktoré bohaté obláčiky vytvoria. Po osušení uterákom ešte nezabudnite na ďalší dôležitý krok. „Po každom kúpeli rovnako ako po sprchovaní sa nakrémujte. Obnovíte ochranný hydrolipidický plášť, ktorý sa vo vode narušil,“ dodáva na záver odborníčka. V zime potešia pokožku krémy s mandľovým olejom alebo ureou. Dôležité je premastenie a hydratácia. Keď klesne teplota vzduchu pod 8°C, mazové žľazy spomaľujú činnosť, práve preto mnohých trápi pocit suchej kože.

Ideálny čas

Nemeckí odborníci vypočítali, že ideálny čas na kúpeľ je 21:00. To už by ste mali mať za sebou všetky pracovné i rodinné povinnosti. Po kúpeli sa už len zababušíte do uteráka, oblečiete pyžamo a budete pokračovať v oddychu. Určite nevyskočte z vane rovno za ďalšími domácimi povinnosťami. Ak si nájdete po kúpeli čas ešte na polhodinový relax, naplno sa rozvinú príjemné účinky vody. Ideálne je, keď si v byte vytvoríte svoju oázu a poprosíte zvyšných rodinných príslušníkov, aby vás nerušili. V žiadnom prípade si neberte do kúpeľne na osvieženie alkoholické nápoje. Skôr siahnite po vlažnom čaji alebo vode.

Deťom zlepší spánok

Kúpeľ prospieva aj novorodencom a malým deťom, nielen kvôli čistote pokožky. „Zlepšuje spánkový rytmus a znižuje stres, zároveň je úľavou pri brušných kolikách, keďže priaznivo ovplyvňuje krvný obeh. „Bábätko stačí kúpať 2-3 týždenne, ale veľmi krátko,“ hovorí o kúpaní detí dermatologička Michaela Blaško. „Maximálne 5 až 10 minút v čistej vode, bez použitia mydla či peny do kúpeľa.“

