Vianoce sú skúškou pre novomanželov. Ako sa vyhnúť kríze, radí psychologička

Vianoce môžu byť veľkou skúškou najmä pre mladé dvojice. Napätie a stres však potrápia aj dlhoročné páry. Odborníčka vám prezradí ako problémy prekonať.

Vysnívané Vianoce sú pre každého iné. Kým niekto sa cíti v pohode, až keď má poumývané okná, voňavé záclony, ani smietku prachu, vyzdobenú každú izbu a obrovský stromček, inému postačí aj voňavá vetvička a sviečka na stole. S tvorbou dokonalých sviatkov sa však často spája stres, napätie a hádky. Niekedy sa im však dá vyhnúť. Podľa odborníkov sú Vianoce veľkou skúškou najmä pre mladé dvojice, ktoré ich idú spoločne tráviť prvýkrát.

Okná počkajú

Rozmýšľate, čo všetko ešte máte do zajtra stihnúť? Nerobte si veľké plány a radšej spomaľte. Nikdy nebudete mať okná také špinavé, že by ste cez ne nevideli svetielka vianočných stromčekov a výzdob. Umyte okná po sviatkoch. Dôležitá je radosť, že ste sa stretli pri sviatočnom stole a nie to, či máte na polici utretý prach alebo povysávané v každom rohu. Sústreďte sa na večer. „V rodine by mali ruku k dielu priložiť všetci. Nikdy by to nemalo zostať len na jednej osobe,“ začína rozprávanie o tom, ako sa vyvarovať sviatočného stresu a hádok, psychologička Elena Brozmanová.

Pomôžu oteckovia

Potrebujete dnes večer ešte niečo dopiecť a všetci sú doma? Už trojročné deti vám bez problémov pomôžu pri pečení. Počítajte však s tým, že malé deti sa určite nebudú hodiny neprerušene venovať len pečeniu. Po chvíľke ich môže zobrať otecko na prechádzku či ihrisko. Ak sa ratolesti nebudú mame motať v kuchyni a nespália sa jej pre ustavičné odbiehanie koláče, bude v rodine o hádku menej. „Myslím si, že v dnešných rodinách sa muži viac zapájajú do chodu domácnosti, najmä čo sa týka detí,“ hovorí o pozitívnom trende psychologička.

Na čo si treba dávať pozor pri výbere medu a prečo sa ho neoplatí roztápať?

„Oteckovia nielenže chodia s deťmi na prechádzku, ale i zostávajú na rodičovskej dovolenke. Bez problémov prebaľujú a starajú sa o menšie bábätká.“ Dohodnite sa s rodinou či kamarátmi a spojte pri pečení sily. Mamičky sa nebudú cítiť doma odstrčené. Hlavne sa pred deťmi nikdy nehádajte. „Dokonca i malinké bábätká vnímajú zmeny tónu hlasu. Sú citlivé na atmosféru. Sviatky by nemali byť zdrojom napätia, nervozity, ale pokoja a spokojnosti,“ zdôrazňuje Elena Brozmanová.

Prvá kríza

Najťažšie bývajú prvé spoločné sviatky pre mladé páry. „Všetci si v podvedomí predstavujú, že budú také ako roky predtým, ale nebude to tak ani z jednej, ani z druhej strany. V mnohých knihách o manželstvách sa uvádza, že prvý vážnejší konflikt v mladej rodine nastane pri prvých spoločných Vianociach. Zrazu sa ukáže, že každý má iné očakávania, stretávajú sa rozličné zvyky,“ vysvetľuje odborníčka. „Na prvý pohľad sa vám môže zdať, že sú to maličkosti, ale je to pre spolužitie veľmi dôležité, lebo ide o pevne zakorenené rituály.“ Dôkladne sa porozprávajte, ako a s kým budete tráviť vianočné sviatky. Popracovať sa oplatí aj na jedálnom lístku. Na Slovensku sa už len obyčajná kapustnica varí na desiatky spôsobov, prípadne sa na Štedrý deň ani nevarí. Poznámka o tom, že doma to bolo úplne iné, môže skutočne rozpútať peklo.

Nepreháňajte to! Predávkovať sa môžete aj banánmi a cukrom. Čím ešte?

Návštevy rozdeľte

Ak máte niečo z domácich zvykov, na čom vám obzvlášť záleží, povedzte to nahlas. Postupne, najmä s príchodom detí, si vytvoríte vlastné tradície, žiada si to len čas. Nemusíte hneď zo sviatkov vyčiarknuť napríklad svojich rodičov. „Pripravte si Vianoce vo dvojici a potom choďte navštíviť rodičov. Manželky by ani počas prvého roka manželstva nemali trvať na tom, že chcú stráviť Štedrý deň len so svojimi rodičmi,“ upozorňuje na častú chybu psychologička. „Je to prirodzené, ale zároveň treba myslieť na to, že sa vytvára nová rodina, nové zvyky.“ Aj tvorba spoločných Vianoc si vyžaduje obrovskú dávku tolerancie. Hoci sa stále zdôrazňuje, aká dôležitá je komunikácia, manželia sa často takmer vôbec nerozprávajú. A to je chyba.

Čítajte aj: