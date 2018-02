VIDEO: 10 sekundový bozk vám zmení telo. Bez tohto hormónu si ho neužijete

Prečo si na bozkávanie vyberiete toho a nie druhého? A čo všetko si medzi sebou vymeníte? Najnovšie vedci objavili hormón, ktorý naozaj mieša karty!

Je náhoda, že sex väčšinou začína bozkom? Minimálne ten prvý s novým partnerom? Aktivuje žiadostivosť. Aspoň to ukázali štúdie vedcov. Pri bozku sa totiž uvoľní hormón s príznačným názvom kisspeptín. Ide o proteín, ktorý pri fyzickom oťukávaní sa aktivuje neurónové spoje a vylučovanie hormónov súvisiace so sexuálnym vzrušením.

Bozkávací hormón

Nemeckí experti študovali ako kisspeptín funguje u myší. Zistili, že u samcov ho aktivujú feromóny – látky určené pre sexuálnu komunikáciu, čím spustia hormonálnu reťaz cez neuróny a ďalšie hormóny zodpovedné za vývoj pohlavných orgánov i pocit atraktívnosti voči opačnému pohlaviu. „Získali sme nový pohľad na to, ako mozog dekóduje signály z vonkajšieho sveta a prenáša ich do konkrétneho správania. U mnohých zvierat je sexuálne správanie načasované s ovuláciou na zvýšenie pravdepodobnosti oplodnenia. O tom, ako mozog spája ovuláciu, príťažlivosť a sex, sme doteraz vedeli málo. Teraz vieme, že všetky tieto zložky kontroluje jedina jednoduchá molekula – kisspeptín," hovorí Ulrich Boehm profesor na Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology Saarlandskej univerzity.

A prečo je to dôležité? Hoci tento objav sa týka iba myších modelov, rovnaký proteín majú aj ľudia. Vedci sa domnievajú, že tak môžeme byť o krok bližšie k vývoju lieku pre ženy trpiace zníženým libidom alebo frigiditou. Tú doteraz liečili testosterónom, avšak s mnohými vedľajšími účinkami.

Zdravotná výmena

A hormóny nie sú jediná vec, ktorú bozk rozpohybuje. Vedeli ste, že bozkávaním si odovzdáte 80 miliónov baktérií, pravidelné s jednou osobou vám môže zmeniť mikroflóru v ústach a pomáha regulovať mnohé procesy v tele vrátane imunitného systému? Ale! Ak si budete vymieňať francuzáky s každým, riskujete vírusy a mikróby ako nádchu, herpes, mononukleózu, hepatitídu B či zubný kaz.

