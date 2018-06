VIDEO: Speváčka TINA priznala vážnu chorobu, liečbu odmieta!

Tine trvalo roky, kým vyšla s pravdou von. Rozhodla sa, že ťažkú chorobu zvládne po svojom. Bez liekov a lekárov. Hazard?

Lekár odbil Adrianu liekom na uvoľnenie, NEROZPOZNAL vážnu diagnózu. A deje sa to často!

Chce to veľa odvahy zdieľať s inými ťažký osud a rozhodnutie, o ktorom viete, že nebude všetkými pochopené. A hlavne vyrovnanú, silnú myseľ. Doposiaľ o tom vedeli iba jej blízki. 34- ročná speváčka Martina Kmeťová svoju diagnózu a prístup k nej včera zdieľala s fanúšikmi na sociálnej sieti.

„Dlho som tento príspevok odkladala, pretože som mala pocit, že by som mohla dať nebezpečný návod. Pred niekoľkými rokmi som zažila totálny fyzický kolaps. Tlak mi vyskočil, teplota prudko klesla, polovica tela ostala bez odozvy, odviezla ma záchranka na ARO. Tam mi aj na základe nálezov z MR diagnostikovali sklerózu multiplex," napísala Tina v príspevku.

Ukážu nám, ako žiť!?

„Nikdy som nebojovala so zákernou chorobou. Nebojovala som, učila som sa. Zákerná nebola. Základ je vždy v prijatí. Nemyslím si, že hazardujem so zdravím, keď nechodím k lekárom. Som presvedčená, že iba naša vlastná skúsenosť je tak cenná, že sa nám zapíše pod kožu. Ďakujem, že môžem robiť chyby. Ďakujem za choroby, najmä za tie vážne, prichádzajú nám zachrániť život! Aj keď to tak vôbec nevyzerá."

Tina je 5 rokov vydatá za rapera Separa. Vychovávajú dve deti Tiu Lilianu a Leonarda. Instagram/ @tinaslovakia

„Keď budete rebelovať a odmietať liečbu bez toho, aby ste vedeli prečo, oveľa viac si môžete uškodiť. Pretože nevedomosť zabíja. Toto budem zdôrazňovať pokojne aj denne. Aby sa niekto nenamotal riskovať!" upozornila Tina všetkých, ktorí by premýšľali nad odmietaním liečby. Tu je jej odozva na reakcie ľudí:

Častejšie u mladých žien

Zdroj: Instagram/ @tinaslovakia

Na svete ňou trpí asi 2,5 milióna ľudí, z ktorých je na Slovensku asi 8 tisíc pacientov. Najčastejšie sa skleróza prejaví v mladom veku, medzi 20. a 40. rokom života. Väčšmi však postihuje ženy okolo 30 rokov. Každý pacient má iné symptómy a priebeh ochorenia.

Čo sa to deje?

Imunitný stystém človeka atakuje vlastný mozog a miechu. Prečo, odborníci doposiaľ netušia. Poškodzuje sa myelín, ochranná vrstva nervových vlákien v mozgu a mieche. Vznikajú zápalové ložiská, čím sa narúša prenos informácií medzi jednotlivými časťami nervového systému a ostatnými orgánmi tela.

Lekárka o skleróze multiplex

„Je treba poukázať na potrebu včasnej diagnostiky a liečby. Ak pacienti od začiatku ochorenia podstupujú biologickú liečbu, ich vyhliadky na aktívny život sa zlepšujú. Približne 80 % z nich aj po 15 rokoch chodí bez opory,“ hovorí Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex, ktorý vznikol na pomoc osobám s týmto ochorením.

Ak spozorujete príznaky, s návštevou lekára rozhodne nečakajte!

výrazná únava, malátnosť,

dočasné poruchy videnia,

bolesti hlavy, chrbtice, končatín,

tuhnutie svalstva,

ochrnutie tvárových nervov,

poruchy zmyslového vnímania: necitlivosť, mravčenie v končatinách, pocity napätia,

poruchy jemnej motoriky, reči, koncentrácie a učenia,

poruchy vyprázdňovania moču a vylučovania potu,

poruchy sexuálnych funkcií.

U väčšiny pacientov (približne 80%) má ochorenie mierny priebeh a môžu sa dožiť rovnakého veku ako zdravý človek.

Skleróza multiplex