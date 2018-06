VIDEO: Pre vzácny druh slepoty vidí žena iba pohyb. Lekári po rokoch rozlúskli záhadu

Takmer zomrela, no keď sa napokon prebrala z kómy, nemala nikdy vidieť. Po pár mesiacov sa však začali diať zvláštne veci…

Milena Canning, 48-ročná Škótka, je slepá tretinu svojho života. Narodila sa zdravá, ale všetko sa zmenilo pred 18 rokmi, keď dostala infekciu dýchacích ciest. Po nich nasledovala séria mozgových príhod, po ktorých upadla do kómy na 8 týždňov. Keď sa napokon prebrala, zistila, že prišla o zrak. Myslela si, že to už inak nebude, no po niekoľkých mesiacov sa začali diať zvláštne veci - zazrela odraz zelenej metalickej darčekovej tašky.

Čítajte príbeh: Osudná jazda a potom ŠOK! David prežil smrteľný úraz

Neverili jej...

Lekári spočiatku odmietali uveriť bizarným tvrdenia pani Canning a mysleli si, že si len predstavuje veci, ktoré si predtým pamätala pred stratou zraku. Záblesky rôznych pohyblivých predmetov však pribúdali. Bola zmätená a preto sa obrátila na profesora Gordona Duttona, špecialistu z glasgowskej nemocnici Gartnavel. Tvrdila mu, že nevidí, keď však urobil pohyb rukou, dokázala ho zopakovať a vedela určiť akej farby sú veľké pohybujúce predmety.

Glaukóm berie zrak bez varovania. Ste rizikoví?

Vidí aj nevidí

Napokon jej diagnostikovali blindsight, takzvané splepovidenie. Je to vzácna schopnosť, keď nevidiaci človek vidí obrysy pohybujúcich sa predmetov. „Pani Canning vidí kvapky dažďa stekajúce po okne, no nevidí však nič za oknom. Keď sa pozerala na odchádzajúcu dcéru, videla len je hojdajúci sa vrkoč, nevidela však jej tvár. Vidí tečúcu vodu z vodovodu, ale nevidí vaňu plnú vody,” vysvetľujú vo vyhlásení lekári z Western University v Kanade, ktorí sa prípadom Škótky zaoberali.

Prípad Mileny Canning fascinuje vedcov po celom svete, pretože jej mozog sa čiastočne vyrovnal so slepotou. Zdroj foto: TheTimes/JohnJeffay

Odkrytie tajomstva

Tím špecialistov viedla profesorka Jody Culham, kanadská neuropsychologička z organizácie Brain and Mind Institute. Záhada videnia pohybu pani Canning zamestnávala vedcov niekoľko rokov, až sa im nakoniec podarilo tajomstvo rozlúsknuť. Výsledky skenov ženinho mozgu ukázali, že trpí zriedkavým Riddochovým syndómom - je to forma slepého záblesku, keď nevidiaci človek dokáže vidieť objekty v pohybe, ale nie keď sú statické. Vznik tohto syndrómu zapríčinilo poškodenie tej časti mozgu, ktorá zodpovedá za spracovanie vizuálnych podnetov.

Fascinuje svet

Prípad Škótky je však zvláštny tým, že jej mozog sa s poškodením vyrovnal svojským spôsobom. Aby neprišla o zrak úplne, presunul funkcie zrakovej časti mozgu do iných častí a zachovalo sa tak aspoň videnie pohybu, ale aj to len čiastočne. Napríklad, žena dokáže zachytiť loptu, ktorá sa kotúľa jej smerom a pohybovať sa po miestnosti tak, aby nenarážala do predmetov. Farbu predmetu a iné detaily však dokázala určiť správne len v polovici prípadov.

Prípad tejto ženy fascinuje lekárov po celom svete. Je totiž dôkazom toho, že v určitých prípadoch sa poškodený mozog dokáže prispôsobiť novým podmienkam a vytvoriť nové prepojenia tak, aby sa zachovala čo najvyššia kvalita vnímania.

Pozrite si video, na ktorom pani Canning prechádza okolo prekážok, jazdí na koni a chytá guľôčky.

Video: Škótka vidí len pohyb predmetov

Zdroj: youtube.com/ WesternUniversity

Môže vás zaujímať: