VIDEO: Je z toho vonku! Ťažké akné ju ničilo. Sarah zdieľa svoje MENU a skúsenosti

25-ročná youtuberka skúsila všetko. Pre akné upadala do depresie. Nepomáhali lieky ani špeciálne diéty. Jej hormóny sa zbláznili. Čo ju zachránilo?

Sarah Stevenson vedie okrem svojho youtube kanála a instagramu aj vlastný blog a vydala už dve e-knihy. Zdieľa zdravé recepty, funkčný tréning a je zdrojom inšpirácie pre stovky tisíc ľudí. Nehrá sa na dokonalú, prizná sa s občasnou stratou motivácie a zdôveruje sa aj so svojimi problémami. Jedným z nich bola problematická pleť, ktorá ju začala nesmierne trápiť po prvej menštruácii.

Cystické akné začala liečiť hormonálnou antikoncepciou. „Vyrážky som nikdy nemala, ani moje sestry, preto som nevedela, akosi si poradiť. V tom čase ma nezaujímali nežiaduce účinky. Chcela som len z tváre dostať preč tú hrôzu," hovorí Sarah.

Horor po vysadení HAK

Antikoncepciu sa rozhodla prestať užívať asi po piatich rokoch, keď sa začala zaujímať o zdravú výživu a fitness. „Chcela som jesť zdravo, čisto, nedávať do tela chémiu. Povedala som si, že som už staršia a moje hormóny budú už určite v rovnováhe. Uhm...a o tri mesiace...nikdy som nevidela svoju plať v takom hroznom stave, v akom bola po vysadení antikoncepcie. Nedalo sa to porovnať ani s akné pri mojej prvej menštruácii," spomína s roztraseným hlasom na bolestivé, zapálené, podkožné vredy. Okrem toho jej začali rapídne padať vlasy.



„Akné mi ničilo a obmedzovalo život, ovplyvňovalo správanie, aktivity. Prvé, na čo som myslela a čo som urobila, keď som sa ráno zobudila bolo - AKNÉ. Dotkla som sa svojej pleti, aby som zistila, v akom je stave a dúfala, že na nej nepribudli ďalšie vyrážky," pokračuje.

Skúsila všetko. Výsledok- depresia

Diétu založenú iba na zdravých tukoch, vegánstvo, akupunktúru, čínske bylinky a samozrejme aj všetky možné procedúry na redukciu mazu a tvorby komedónov. „Povedali mi, aby som sa nestresovala, že potom akné odíde," zasmiala sa ironicky...

„Bola som v strese pred každým jedlom, vlastne som už ani nevedela, čo môžem jesť. Upadala som do depresie. Plakala som cestou do práce, vlasy som nosila iba rozpustené. Nepomáhalo utešovanie priateľov, že keby som im nič nepovedala ani by si to nevšimli. Skrývala som sa, hanila som sa, keď sa na mňa niekto pozeral," priznáva mladá žena.

Zabralo to!

Rozhodla sa počúvať svoje telo, ktoré doslova kričalo o pomoc. Pomohol jej naturopat, ktorý jej skontroloval celé telo, otestoval funkcie všetkých orgánov, hladiny živín, hormónov,... „Zistil, že moje telo produkuje príliš veľa kortizolu, stresového hormónu, no bolo tu ešte niečo. Tak extrémna hladina testosterónu, že by vraj bola príliš aj na chlapca v puberte. Začala som preto užívať bylinné preparáty, ktoré mi hormóny držia na uzde. Okrem toho rybí olej, magnézium pred spaním a B-vitamíny."

Konečne si našla spôsob stravovania, ktorý jej vyhovuje, pričom sa nemusí obmedzovať a dopraje si aj sladké, čokoládu či vajíčka, ktoré si s mylnou predstavou o podpore akné zakazovala.

Tu je ukážka jej jedálneho lístka:

Deň štartuje pohárom teplej citrónovej vody, ktorý rozhýbe metabolizmus a podporí vyplavenie toxínov.

pohárom teplej citrónovej vody, ktorý rozhýbe metabolizmus a podporí vyplavenie toxínov. Pred ranným tréningom zje banán alebo jablko pre energiu a pripraví si 2,2 litrovú fľašu s vodou. Tak si denne striehne dostatočný pitný režim. Celkovo prijíma 4 litre tekutín.

zje banán alebo jablko pre energiu a pripraví si 2,2 litrovú fľašu s vodou. Tak si denne striehne dostatočný pitný režim. Celkovo prijíma 4 litre tekutín. Po tréningu (HIIT alebo rýchla chôdza) si pripraví smoothie. Najčastejšie zmixuje prefiltrovanú vodu, banán, kokosový jogurt, maca prášok, čokoládový proteín a extrakt z bobuľovitého ovocia ako zdroja vitamínu C. Neodpustí si organické kakaové hoblinky.

(HIIT alebo rýchla chôdza) si pripraví smoothie. Najčastejšie zmixuje prefiltrovanú vodu, banán, kokosový jogurt, maca prášok, čokoládový proteín a extrakt z bobuľovitého ovocia ako zdroja vitamínu C. Neodpustí si organické kakaové hoblinky. Jej obed pozostáva z pečených sladkých zemiakov s kokosovým olejom, kurkumou, soľou a korením, ktoré premieša s tuniakovým šalátom. Ten si pripravuje z baby špenátu, uhorky, lyžičky pasty tahini, ľanového oleja, cukrového hrášku, paradajky, tekvice a konzervy tuniaka.

pozostáva z pečených sladkých zemiakov s kokosovým olejom, kurkumou, soľou a korením, ktoré premieša s tuniakovým šalátom. Ten si pripravuje z baby špenátu, uhorky, lyžičky pasty tahini, ľanového oleja, cukrového hrášku, paradajky, tekvice a konzervy tuniaka. Nevynecháva ani olovrant a priznáva, že okolo 15:00 sa v nej ozýva chuť na sladké. Zmixuje si hrsť orieškov s kakaom, rastlinným mliekom a s ovocím.

a priznáva, že okolo 15:00 sa v nej ozýva chuť na sladké. Zmixuje si hrsť orieškov s kakaom, rastlinným mliekom a s ovocím. Na večeru vždy mala chuť na hamburger, no keďže ten by na jej pleti spôsobil hotovú pohromu, rozhodla sa pripravovať si zdravú verziu, ktorá jej chúťky uspokojí. Robí si cícerovú pastu, pridá plátky avokáda, paradajky, špenát, citrón, červenú repu a tahini sezamový dressing.

VIDEO: Príprava MENU

Starostlivosť je nutná

Hlavne sa nerýpte, oľutujete to! Sarah si dvakrát denne svedomito umýva pleť jemným čistiacim gélom a používa pritom silikónovú kefku. „Sústreďte sa pritom hlavne na oblasti, ktoré sú najviac problematické," odporúča Sarah vo svojom vlogu. Ihneď po čistení si nanesie sérum s vitamínom B, ktoré používa už vyše roka. „Prírodné oleje sú pre mňa a moju problematickú pokožku tabu. Skôr než ich si na seba dáte akýkoľvek produkt, poriadne si o ňom naštudujte a rozanalyzujte svoj typ pleti," radí Sarah.



