Všetko, čo by ste mali o epiduráli vedieť. Najčastejšie otázky nerozhodných žien

Pôrod nemusí bolieť. Podľa odborníkov je to jediný typ bolesti, ktorý neplní ochrannú funkciu. Autor: Shutterstock

Ak by ste sa viacerých mamičiek opýtali na svoje pocity z pôrodu, zrejme by ste od každej z nich dostali inú odpoveď. Niektoré by rozprávali o ťažkých bolestiach, iné zas o hodinách planých poplachov či naopak, náhlych, silných kontrakciách, ktorými sa všetko skončilo. Bez ohľadu na rôzne skúsenosti sa však všetky mamičky zhodujú v tom, že pôrod je najkrajším okamihom v živote ženy. Veď čo môže byť krajšie ako držať v náručí vlastné dieťa?

„Pôrodná bolesť ide ruka v ruke s pôrodom. Je to jediný typ bolesti, ktorý však neplní ochrannú funkciu. Jej úlohou je produkovať počas samotného pôrodného procesu v tele matky endorfíny, vďaka ktorým dokáže vnímať pôrod ako niečo pozitívne a krásne zároveň. Žena je vďaka bolesti nútená koncentrovať svoju myseľ výhradne na dieťa, pričom sa v nej formujú ozajstné princípy materstva," hovorí Elena Drapáčová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre pôrodnú asistenciu.

Avšak, každý pôrod je iný a hlavne, každá žena vníma bolesť individuálne. Niektoré rodičky intenzita kontrakcií len mierne rozhodí, je však veľa takých, ktoré pôrodné bolesti doslova predýchávajú. „V praxi sa však stretávame aj s náročnými prípadmi pôrodov, kedy je utíšenie bolesti pre rodičku skutočným požehnaním. V takýchto prípadoch je jednou z účinných pomocníčok práve pôrodná epidurálna analgézia, medzi mamičkami dobre známa ako epidurálka,“ vysvetľuje Drapáčová.

Na Slovensko prichádza novinka, bolesť si počas pôrodu tlmíte samy

S rozhodnutím, či pristúpiť na tlmenie bolestí počas pôrodu, sa vynárajú mnohé otázky budúcich mamičiek. Odborníčka pre pôrodnú asistenciu z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici na ne odpovedá.

Čo je epidurálna analgézia?

Ide o jednu z najpoužívanejších metód lokálneho tlmenia pôrodných bolestí. Pre dosiahnutie očakávaného efektu je dôležité správne načasovanie jej zavedenia, ale aj voľba optimálneho dávkovania. ,,Účinný efekt epidurálky môžu z vlastnej skúsenosti potvrdiť mnohé rodičky. Citeľné odstránenie bolesti sa dostaví už po 15 minútach od jej zavedenia. Spolu s ním prichádza aj pocit uvoľnenia a väčšej pohody, vďaka ktorým sa rodička dokáže z pôrodu nielen tešiť, ale zároveň ho aj dokonalejšie precítiť,“ hovorí Elena Drapáčová.

Ako prebieha aplikácia?

Zavedenie epidurálu sa aplikuje do bedrovej časti chrbta. Rodička počas samotného výkonu buď sedí, alebo leží na ľavom boku. ,,Anestetikum epidurálnej analgézie sa do tela rodičky dostáva vďaka cievke zavedenej do oblasti bedrovej chrbtice. Dávka podaného anestetika pritom musí zodpovedať takému množstvu, aby síce zmiernila bolesť, ale zároveň neovplyvnila svalový tonus a neobmedzila tak možnosť pohybu. Kontrakcie sa totiž stále opakujú a rodička na ne musí reagovať aj napriek tomu, že nie sú bolestivé,“ vysvetľuje Drapáčová.

Prináša aj nežiadúce účinky?

Väčšina nežiaducich účinkov, ktoré sa po zavedení epidurálu dostavia, je viac-menej bezvýznamná, tvrdí odborníčka. Medzi bežné vedľajšie účinky jej pôsobenia môžeme zaradiť zníženie krvného tlaku, mierne tŕpnutie v nohách, bolesť chrbta, svrbenie alebo bolesť hlavy. V každom z prípadov sa rodičkám odporúča hlavne kľud na lôžku doplnený o dostatočné množstvom tekutín. Vážnejšie komplikácie sa však vyskytujú naozaj len veľmi zriedka. Zároveň je dôležité poznamenať, že v prípade pôsobenia epidurálnej analgézie na plod neboli zistené žiadne negatívne dôsledky.

Čo ak sa pôrod skomplikuje?

Epidurálna analgézia môže byť zavedená v ktorejkoľvek fáze pôrodu. Podmienkou je, aby mala rodička vopred podpísaný informovaný súhlas s výkonom. Na jeho podpísanie je vždy dobré myslieť ešte pred začiatkom samotného pôrodu. V prípade komplikovaných pôrodov, ktoré obyčajne končia operačným zákrokom, sa totiž zavedená epidurálna cievka môže zmeniť na rýchly a účinný spôsob podania vhodných liekov a anestézie.

