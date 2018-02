Vylepšite si po tréningu pleť! Pot dá pokožke zabrať

Športovania sa nemusíte vzdať. Znižovanie hladiny stresu môže niektoré typy pleti naopak vylepšiť. Stačí, keď pokožke pomôžete správnou starostlivosťou.

Cestou z práce zabehnete do posilňovne alebo celodenný stres vypotíte na skupinovom cvičení či vybeháte v teréne. Určite ulahodíte psychike, ale čo na to pokožka? Naučte sa, ako ju po namáhavou tréningu vrátiť do rovnováhy.

Citlivú hydratujte

Začervenenia, podráždenie, ale aj vyrážky môžu byť výsledkom cvičenia. Za väčšinou ťažkostí sa skrýva pot. Napríklad so začervenaním musia najčastejšie bojovať majiteľky citlivej pleti. V tomto prípade je nutná poriadna dávka hydratácie ešte pred športovaním. Prípravky by mali obsahovať najmä termálnu vodu, aloe vera, sladké drievko, ale i zinok. Tak lepšie ochránite pleť pred vonkajšími vplyvmi. Po športovaní si umyte tvár čistiacim gélom, ktorý je určený práve pre citlivú pleť. Na záver si tvár opláchnite studenou vodou.

Mastnú neduste

Mastná pleť má väčší sklon k tvorbe vyrážok. Potenie pri športovaní jej príliš nepomôže, a ak pleti nevenujete dostatočnú pozornosť, môže sa po pravidelnom tréningu kvalita pokožky zhoršiť. Ak je to možné, pred cvičením si pleť odlíčte. Použite len ľahký gél krém. Príliš mastné prípravky vytvoria na problematickej pleti nepriestrelnú bariéru. Ak sa bez mejkapu necítite vo svojej koži, použite len ľahšie tónovacie prípravky, prípadne BB krémy. Aj v tomto prípade platí, po docvičení si treba pleť vyčistiť.

Aj telo chce vodu

Určite neprestaňte kvôli problematickej pleti športovať. Pohyb vám môže pomôcť zlepšiť jej kvalitu. Vďaka fyzickej aktivite sa redukuje hladina stresového hormónu kortizolu, ktorý sa tiež spája s nadmernou tvorbou mazu. Pri tréningu však dostane zabrať aj pokožka tela, hoci používate funkčné oblečenie a po celý čas dýcha. Vždy zmyte pot s pokožky a nakrémujte sa ľahším hydratačným telovým mliekom. Bez problémov nájdete prípravky, ktoré sa rýchlo vstrebú a pokožka sa nebude zbytočne vysušovať.

