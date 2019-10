Výskum: Aké hádky vzťah zocelia a ktoré témy sú tabu?

Odborníci skúmali, v čom spočíva tajomstvo pevného vzťahu. Zistili, ktoré témy v hádkach partnerstvo ničia, a ktoré sú neškodné a šťastnému manželstvu nijako neublížia.

Hádate sa s manželom často, občas, alebo prakticky vôbec? Americkí vedci skúmali tajomstvo šťastných manželstiev a zistili, aké hádky stoja za úspešným vzťahom. O čom sa teda sporiť a čo nechať na pokoji, ak chcete s manželom prežiť celý a hlavne pokojný život?

Neškodné a zlé hádky

Odborníci zistili, že v spokojných dlhodobých vzťahoch sa manželia vyhýbajú hádkam o veciach, ktoré nemajú možnosť úspešne vyriešiť, ani o záležitostiach, ktoré považujú za naozaj citlivé. „Podľa záverov štúdie sa partneri v šťastnom a stabilnom vzťahu hádajú skôr o maličkosti, napríklad o rozdelenie prác v domácnosti alebo trávenie voľného času. Ide teda o témy, kde majú veľkú šancu nájsť riešenie. Naopak vyhýbajú sa vážnym, hlbokým témam, ktoré aj tak nemajú šancu príliš ovplyvniť,“ rekapituluje výsledky výskumu Adam Ďurčák.

Témy zdravie a sex sú horúce

Samotných odborníkov prekvapilo, že manželia s dobrým a dlhotrvajúcim vzťahom sa vyhýbajú aj diskusiám o partnerovom či partnerkinom zdraví a tiež intímnym témam. Predpokladajú, že je to preto, že týmito záležitosťami sa môžu partneri vzájomne emocionálne zraniť či strápniť, čo by mohlo podkopať buď ich sebadôveru, alebo dôveru vo vzťah. Podľa Ďurčáka, ktorý sa profesne zaoberá zdravou sexualitou a erotickými pomôckami, sú ale témy o sexe a intimite dôležité. Odporúča k nim pristupovať s taktom a pochopením. „Tak znížite riziko, že debata prerastie do hádky, alebo že dokonca uškodí vášmu vzťahu.“

Takže? Prudká debata o tom, kto vynesie smeti, umyje záchod či vytrhá burinu je prípustná a manželstvo neohrozuje. Hádka o tom, či rozhodol Trump správne o Turecku alebo či nároky Ruska na Krym sú oprávnené by ste radšej nemali príliš prežívať!

