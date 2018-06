Nebola to len únava. Raritnú chorobu u Vladky spustil stres

Vladka Lábska (24) si najprv myslela, že je iba vyčerpaná, potom, že má asi málo železa. Dôvod jej únavy však bol oveľa vážnejší. Liečba si vyžadovala ožarovanie učebníc a zmenu krvnej skupiny.

Cítila, že sa niečo deje, ale nepripisovala tomu veľký význam. Veď má toho v škole veľa, tak je vyčerpaná. „Bola som slabšia z týždňa na týždeň. Najviac som si to uvedomovala, keď som kráčala hore kopcom do telocvične na Mlynoch. Hučalo mi v ušiach a mala som rýchlejší tep. Potom som musela postáť už aj na rovine, hoci som sa nikam neponáhľala. Nevládala som to udýchať,“ spomína Vladka Lábska, študentka šiesteho ročníka medicíny, na november pred tromi rokmi.

Príliš bledá

V škole práve preberali anémie a keďže na Vladku sedeli všetky prejavy, prisúdila svoj stav málokrvnosti. „Ale potom som sa presvedčila, že za tým nemám hľadať nič extra, že je to len únava,“ snažila sa nepanikáriť. Sľúbila si však, že po semestri pôjde k lekárovi. Nech potvrdí, či je málokrvná, alebo to má iba v hlave. Ktovie, koľko by to trvalo, keby na rodinnej oslave nepočúvala zo všetkých strán, aká je bledá. Vladkinej mamine, ktorá je internistka v novozámockej nemocnici, to nedalo a ešte cestou z oslavy sa zastavili na urgentnom príjme, aby Vlade vzali krv.



Už pred nástupom do nemocnice mala obavy z izolácie. „Vedela som, že od všetkých budem odlúčená aspoň mesiac.“

Vy chodíte?

„Keď sa v okienku na hematológii objavila laborantka s výsledkami a pozrela sa na mňa, vedela som, že niečo nie je v poriadku,“ spomína medička. Keďže v Nových Zámkoch nie je lôžkové oddelenie hematológie, primár je stále na telefóne. „Bolo jasné, že problém nie je v krvi, ale priamo v kostnej dreni. Mala som extrémne málo červených krviniek aj krvných doštičiek. Vraj nikdy nevideli niekoho, kto by prišiel po vlastných s takými nízkymi hodnotami krvného farbiva,“ spomína. Normálne sa hladina hemoglobínu pohybuje okolo 120, Vladka mala sotva 40. „Nechápali, ako to vôbec udýcham a ako môže môj organizmus fungovať. Usúdili, že to zrejme trvá dlhšie a telo sa tomu prispôsobilo,“ konštatuje.

Na druhej strane

Nedovolili jej ani ísť si domov po veci. V ten večer ju hospitalizovali. Dostala tri transfúzie krvi. „Zľakla som sa, veď som fungovala, riešila som celkom iné veci. V treťom ročníku sme začali chodiť do nemocnice na prax a zrazu som tam ležala ako pacient,“ opisuje medička, ktorá predtým nikdy nebola hospitalizovaná. Na druhý deň ráno jej zobrali kostnú dreň. „Prvý odber som prežívala veľmi emotívne. Kričala som, plakala. Myslím, že to nepramenilo len z bolesti, ale najmä z toho, že som sa veľmi bála.“ Pýtala sa, či to môže byť leukémia. Primár nechcel, aby sa zľakla, ale pripustil, že môže ísť o vážnejšie ochorenie a nevyrieši sa za týždeň nejakými transfúziami. Ešte poobede jej museli zobrať kostnú dreň opäť. „Najprv sa berie vzorka, potom väčší kus kostnej drene a to je ešte bolestivejšie. Našťastie, ma trochu uspali,“ prezrádza.



Po mesiaci však bolo jasné, že biologická liečba nemá taký efekt, aký čakali.

Piata na Slovensku

Pri leukémii sa odborník pozrie do mikroskopu a vidí, že je to ona. Toto však bolo niečo iné. Vladkina vzorka zodpovedala viacerým diagnózam. Najprv poslali výsledky na konzultáciu do Martina, potom do Česka, ale nikto sa nevedel presne vyjadriť. S odhalením prišiel napokon novozámocký primár Alexander Varga, pretože myslel aj na zriedkavé diagnózy. „Stále rozmýšľal, čo by to mohlo byť a zrazu sa ma pýtal, akej farby je môj ranný moč. Nikdy som to nesledovala, veď ráno som sa vždy ponáhľala do školy. Tak mi urobili test, močila som počas dňa do niekoľkých pohárikov a farba naozaj od rána k večeru bledla,“ hovorí Vladka, ako sa potvrdila hypotéza lekára. Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria je charakteristická tým, že prvý ranný moč má farbu koly. „Keď mi ochorenie odhalili, bola som len piata pacientka na Slovensku.“

Do registra

Liečba je veľmi drahá a aby ju poisťovňa zaplatila, musel s ňou súhlasiť aj hlavný odborník pre hematológiu docent Martin Mistrík. Niekoľko dávok stojí okolo tridsaťtisíc eur, takže možnosť hradiť to z vlastného vrecka nebola. „Už pri prvom stretnutí docent Mistrík navrhol, aby mi odobrali vzorku slín. Ak by bola potrebná transplantácia, nech som v registri, aby sme sa tým potom nezdržiavali. Darca sa hľadal priebežne.“ Po mesiaci však bolo jasné, že biologická liečba nemá taký efekt, aký čakali. Znižovala síce riziko trombózy, ktoré je pri tomto ochorení vysoké, ale Vladka musela naďalej dostávať transfúzie červených krviniek a doštičiek. „Transplantácia sa odvíja od toho, koľko máte postihnutých buniek. Na začiatku som mala 92 percent, na kontrole o štyri týždne až 98 percent,“ prezrádza.



Tento rok Vladka končí medicínu. Diplomovú prácu písala o ochorení, ktorým prešla.

Darca sa našiel

Vďaka predvídavosti docenta Mistríka bolo hľadanie kostnej drene v plnom prúde. Zhoda sa črtala od fínskeho darcu, ale posledné testy ukázali, že je nevhodný. „Vo februári mi zavolali, že sa predsa darca našiel,“ vydýchla si aj celá Vladkina rodina. Transplantáciu naplánovali na máj. Medzitým študentka chodila normálne do školy, hoci niečo sa aj tak zmenilo. Na tvári nosila rúško, keďže denne prichádzala o biele krvinky, bola náchylnejšia na virózy. Dokonca naďalej chodila na prax do nemocnice, nevstupovala však do izieb, kde boli pacienti so zápalovými ochoreniami. Ešte pred vlastným nástupom do nemocnice na Antolskej v Bratislave stihla urobiť dve skúšky v predtermíne.

Deň nula

Desať dní pred transplantáciou bola Vladka v prípravnom režime. Do Národného onkologického ústavu chodila na ožarovanie a dostávala aj chemoterapiu. „Snažili sa zabiť moju kostnú dreň. Jednak preto, aby sa v kostiach vytvoril priestor pre novú, ale aj preto, aby sa utlmil imunitný systém, ktorý by mohol darovanú dreň odmietnuť. Posledný deň odpočítavania sa volá deň nula, vtedy sa dáva transplantát. Doobeda som ešte dostala posledné ožiarenie na onkológii, večer novú kostnú dreň v podobe infúzie. Vyzeralo to ako transfúzia krvi, ale po celý čas ma monitorovali,“ opisuje priebeh, ktorý ju fascinoval aj preto, lebo mu rozumela. Vedela, že aj keď je zhoda s darcovskou kostnou dreňou desať z desiatich, vždy hrozí odvrhnutie. Na vrecúšku s dreňou videla Vladka číslo, pod ktorým bola vedená v registri. A videla aj číslo darcu. Všimla si, že kostnú dreň odobrali v poľskej Poznani.

Ožiarené učebnice

Už pred nástupom do nemocnice mala obavy z izolácie. „Vedela som, že od všetkých budem odlúčená aspoň mesiac. Nakoniec som tam bola takmer dva. Lekári a sestry sa pri vstupe do izby museli špeciálne obliecť. Plášť, topánky, maska a čiapka boli pred každou izbou. Oblečenie sterilizovali a nosili mi ho zabalené. Čo sa do sterilizátora nevošlo, to dávali do boxov a ožarovali. Dokonca aj knihy, z ktorých som sa učila na poslednú skúšku, boli ožiarené,“ hovorí s úsmevom Vladka, pre ktorú by aj nevinný vírus či baktéria znamenali ohrozenie života. Pozdĺž celého oddelenia boli balkóny a hoci si nemohla otvoriť okno, ani dvere, s návštevami sa aspoň videla. Rozprávali sa cez mobil.



Vladka navštívila v Poľsku oddelenie, kde jej darcovi odobrali kostnú dreň.

Nová krv z Poľska

Cítila, že zo dňa na deň jej je lepšie. Lekári sledovali, ako sa Vladke mení krvná skupina. „Darca a príjemca nemusia mať rovnakú krvnú skupinu, musia sedieť tkanivové znaky HLA. Poliak mal nulu, ja béčko. Krvná skupina sa mení postupne a vypovedá aj o tom, ako sa štep prijal,“ hovorí o každodenných kontrolách na hematológii. Pred plánovaným prepustením z nemocnice začala vracať a mala vyššie teploty. Pripisuje to však stresu a tomu, že už chcela byť doma. Rodičia za ňou chodili každý deň, ale chýbal jej osobný kontakt. Po prepustení do domácej liečby Vladka nesmela tri mesiace chodiť nikam a nikto nesmel prísť k nej na návštevu. „Potom som už mohla ísť na prechádzku, ale nie na slnko, takže som vychádzala iba večer. Neskôr som mohla ísť aj do uzavretých priestorov, napríklad do obchodu. No nesmela som jesť jedlo, ktoré nebolo balené. Nemohla som navštevovať reštaurácie,“ vymenúva, čo nasledovalo. Augustovú skúšku z patofyziológie, kde sa učila o anémiách, spravila.

Trochu ľahšie

Tento rok Vladka končí medicínu. Diplomovú prácu písala o ochorení, ktorým prešla. „Mnohí ma odhovárali. Vnímali to tak, že sa zbytočne rýpem vo svojej minulosti. Ja som však chcela čas, ktorý musím stráviť nad diplomovkou, venovať niečomu, čo ma zaujíma. Bola som odhodlaná zistiť o tej chorobe čo najviac,“ prezrádza svoje dôvody. Pri obhajobe diplomovky boli v komisii lekári, ktorí Vladku liečili, ale aj takí, ktorí netušili, že hovorí o svojej diagnóze. „Pýtali sa ma, ako to prebieha, keď príde pacient do nemocnice. Vedela som odpovedať z vlastných skúseností, takže to pre mňa bolo o čosi ľahšie. Internistov najviac zaujímalo, kedy majú na túto chorobu myslieť,“ opisuje úprimný záujem budúcich kolegov.



Na prvé prechádzky mohla až keď sa zotmelo.

Mala priveľa stresu

Vlastné ochorenie nasmerovalo Vladku k hematológii, ktorej sa chce po skončení medicíny venovať. Choroba však nezasiahla do jej života len takto. Zmenila ju. Keďže neexistuje dôkaz, že by chorobu zdedila, myslí si, že ju spustil stres. Pred tým, ako ochorela, mala náročné leto. „Stresovala som sa kvôli skúške, ktorú som si odložila na august a v tom čase nás aj kompletne vykradli,“ vymenúva, čo chorobe predchádzalo. Povedala si, že sa nemôže toľko stresovať. „Často riešime nedôležité veci, napríklad, či niečo nie je upratané, ale naozaj to nemá význam. Ani taká skúška nie je dôležitejšia než zdravie,“ hovorí o zmene, ktorá však nebola jediná. Choroba ju zblížila s príbuznými. „Niežeby sme sa predtým nekontaktovali, ale nie vždy sme si našli toľko času. Začali sme si viac volávať,“ prezrádza Vladka, ktorá chodí každé tri mesiace na kontroly. Krv má v poriadku.

S darcom sa nepoznajú

Darca kostnej drene si obyčajne povie tri termíny, ktoré mu na odber vyhovujú. Jeden z nich si vyberie nemocnica, kde sa bude kostná dreň transplantovať príjemcovi. Darca a príjemca nie sú v jednej nemocnici a keďže darcovstvo je bezodplatné, prísne sa pri ňom stráži anonymita darcu aj príjemcu. Každá nemocnica má obmedzený počet izieb a pacient musí byť vždy v izbe sám. Na prijatie cudzej kostnej drene je potrebné, aby darca a príjemca mali totožné tkanivové znaky HLA. Dedia sa po rodičoch a najpríbuznejšie ich majú súrodenci. Vladka je však jedináčik. Testy podstúpila aj jej mamina, ale, ako sa predpokladalo, nebola vhodná darkyňa.

Chorobu prezradí tmavý moč

Pôvodne sa myslelo, že pri paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrii sa krvinky rozpadávajú iba v noci. Postupne sa však ukázalo, že sa to deje aj cez deň. „Čítala som viaceré knihy, niekde sa píše napríklad aj to, že keď človek spí, mení sa aj PH v tele, preto sú bunky na rozpad náchylnejšie. Ale do úvahy prichádza i to, že v spánku nejdete na toaletu, rozpadnuté bunky sa hromadia a ráno to na prvom moči vidno,“ vysvetľuje Vladka, ktorá o svojej diagnóze napísala diplomovú prácu.

Bude lepšia lekárka

Vladka sa dnes pozerá na pacientov inak. „Aj ja som potrebovala s niekým prehodiť pár slov, hoci sa len spýtať sestričky, ako je vonku. Veľmi som si vážila, keď sa niekto z personálu za mnou zastavil na kus reči. Hovorila som veľa, telefonovala s rodičmi, priateľom, kamarátmi, ale predsa len osobný kontakt je iný,“ hovorí úprimne. To je dôvod, prečo sa počas svojej praxe v nemocnici snažila s pacientmi vždy prehodiť aspoň slovo.