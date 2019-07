Celeste Buckingham sa obáva budúcnosti: Je to desivé a vôbec neviem, prečo nie sme v panike

Čo si všíma známa speváčka, keď si kupuje kávu? A prečo by sme si mali dvakrát rozmyslieť, či opäť potrebujeme novú vec?

V rámci kampane No Nekúp to!, ktorá prostredníctvom známych osobností upriamila pozornosť na nadbytočné nakupovanie, zahlcovanie planéty plastami aj neférový obchod, sa vyjadrila pre časopis Zdravie jedna z ambasádoriek projektu speváčka Celeste Buckingham (24).

„Keď si kupujem kávu, všímam si, či má označenie fair trade. Malo by nám záležať na tom, aby ľudia, ktorí ju pre nás vyrobili, a nielen kávu, ale aj ďalšie výrobky, boli za svoju prácu spravodlivo odmenení. Aby mali plat, ktorí uživí ich rodinu, aby ich deti nemuseli pracovať a mohli ísť do školy,” povedala mladá umelkyňa.



Celeste so sestrou Carmen. Zdroj: Instagram@celbuckingham

Úplné minimum

Celeste tiež upozornila na to, že ľudia v krajinách tretieho sveta nemajú ani základnú zdravotnú starostlivosť a platy sú oveľa nižšie, ako by potrebovali pre dôstojný život. Zatiaľ čo sa ich produkty v krajinách vyspelého sveta predávajú za vysoké ceny, oni dostávajú úplné minimum peňazí. „Certifikácia fair trade je teda pre mňa garanciou, že sú viac chránení a za svoju prácu férovo zaplatení.”

Kríza sveta

Za jeden z najväčších problémov súčasnosti Celeste považuje klimatické zmeny. Tie si treba všímať najmä preto, že sa týkajú všetkých a už o pár rokov nad nimi nemusíme mať kontrolu. „Mám obrovské obavy z budúcnosti, pretože predpovede vedcov o vývoji klímy sú desivé. Vôbec nechápem, prečo nie sme vo väčšej panike. Pretože je to najväčšie kríza našej generácie a ide o oveľa väčšiu hrozbu, než čokoľvek iné. Svet sa dostáva do situácie, nad ktorou už za pár rokov nebudeme mať kontrolu.”

Začala od seba

Preto sa rozhodla urobiť zmeny vo svojom živote a snaží sa byť viac eco-friendly. „Triedim si veci, snažím sa správne recyklovať - od plastu až po kompost - a zároveň nakupujem čoraz menej. Keď už niečo potrebujem, kúpim si starožitné veci alebo použité z druhej ruky,” hovorí o tom, ako sa snaží motivovať aj ďalších ľudí k tomu, aby urobili aspoň malé zmeny v živote a pribrzdili potrebu nakupovať.

„Lebo ak budeme takto pokračovať ako spoločnosť, dlho tu nevydržíme. Ľudia si možno hovoria, že planéta sa trápi, že pôjde do hája. Ale už menej si uvedomujú, že my pôjdeme do hája, ak sa nič nezmení. Planéta tu stále bude,” upozornila Celeste, že vyhovárať sa na to, že sa nás to netýka, je alibistické, pretože všetci sme na „jednej lodi”.

