Za nespavosťou sa skrývala psychická porucha. Mariah Carey roky tajila chorobu

Skrývala sa, pretože nechcela nikoho sklamať. Nakoniec sa populárna speváčka rozhodla vyjsť s pravdou von.

Dlho si myslela, že má len ťažkú poruchu spánku. „Ale nebola to bežná nespavosť. Neležala som v posteli a nepočítala ovečky. Namiesto toho som pracovala, pracovala a pracovala. Bola som podráždená a neustále v strachu, že ľudí sklamem,“ opisuje americká speváčka Mariah Carey začiatky svojej roky utajovanej choroby.

Pravda vyplávala

Teraz po dlhých 17. rokoch vyšla s pravdou von. Mariah trpí bipolárnou afektívnou poruchou, čiže maniodepresívnou psychózou, ktorá je typická fázami od extrémnej mánie až po hlboké depresie. Ide o vážnu psychickú poruchu. Jeden deň sa cítite ako vládca vesmíru, nepotrebujte spať a chcete stále niečo robiť. Na druhý deň nevidíte zmysel svojho života a nemáte chuť ani silu ho hľadať. Tak to bolo aj v prípade Mariah. V roku 2001 navštívila psychiatra, pretože už nedokázala zvládať svoje psychické stavy. Podstúpila niekoľko vyšetrení a keď jej lekári oznámili, že trpí bipolárnou poruchou, museli ju hospitalizovať. Zrútila sa. „Odmietala som tomu uveriť,“ hovorí o príčinách kolapsu diva.

Mlčala zo strachu

Vo svetle nových skutočností sa špekuluje, že dive bipolárnu poruchu diagnostikovali potom, čo predviedla bizarné správanie počas hudobnej relácie stanice MTV v júli v roku 2001. A prečo svoju diagnózu tajila takmer dve desaťročia? Lebo sa hanbila. „Nechcela som ďalej prenášať stigmu svojej dlhodobej choroby, ktorá by ma definovala a mohla by dokonca ukončiť moju kariéru,“ vyjadrila sa pre časopis People, ktorému tiež vysvetlila, prečo zmenila názor: „Až donedávna som žila v popieraní choroby, izolácii a strachu, že moju diagnózu niekto odhalí. Bolo to príliš ťažké bremeno a už som ho nemohla ďalej niesť.“



Príjemný stav

Bipolárna porucha má viacero foriem. U speváčky sa rozvinul druhý, miernejší typ, pri ktorom manické fázy nie sú také intenzívne ako pri bipolárnej poruche prvého typu. Takzvaná hypománia sa prejavuje tým, že človek reaguje zrýchlene, ľahko a rýchlo nadväzuje nové vzťahy, málo spí, správa sa hyperaktívne a zvyčajne býva veľmi spoločenský. Tento stav mu je natoľko príjemný, že ho nechce riešiť a dokonca nadobúda pocit, že lekára potrebuje skôr jeho okolie.

Nebolí, teda neexistuje

„Človek, ktorému poruchu diagnostikujeme, by ju mal najprv prijať. Pri dnešných možnostiach liečby vieme chorobu stabilizovať natoľko, že človek s ňou dokáže normálne fungovať,“ hovorí psychiatrička Dagmar Breznoščáková, špecialistka na bipolárnu afektívnu poruchu o realite, ktorá však býva omnoho komplikovanejšia. „Tým, že bipolárna porucha nebolí a po depresívnych fázach sa pacienti môžu cítiť dokonca veľmi dobre, mnohí liečbu bojkotujú a zhoršujú si tým svoj psychický stav,“ objasňuje psychiatrička.

Odmietala liečbu

Aj Mariah roky odmietala liečbu a nahovárala si, že to zvláda bez terapie a liekov. Dva roky pred päťdesiatkou však konečne dospela a začala sa aktívne liečiť. „Moje depresívne epizódy boli charakteristické tým, že som mala veľmi málo energie. Cítila som sa osamelo a smutne, dokonca previnilo, že som sa nevenovala svojej kariére toľko, ako by som mala. Teraz sa však liečim a mohla som sa opäť vrátiť k tomu, čo tak veľmi milujem. K písaniu a nahrávaniu hudby,“ prezradila speváčka, ktorá sa cíti očividne dobre a o chorobe hovorí, aby pomohla ostatným v ich utrpení. „Dúfam, že sa raz dostaneme do stavu, keď ľudia, ktorí prechádzajú niečím osamote, nebudú stigmatizovaní. Môže to byť neuveriteľne izolujúce. Nemusí vás to definovať a ja odmietam, aby ma moja choroba osobne definovala alebo ovládala,“ vyhlásila.

Choroba tvorivých?

O bipolárnej poruche sa hovorí, že je chorobou tvorivých ľudí. A hoci ňou trpeli a trpia mnohé slávne osobnosti, výskumy doteraz nepreukázali spojitosť medzi slávou a bipolaritou. „Zmysluplnú kreativitu treba rozhodne odlíšiť od afektivity, teda od bizarného vnímania a myslenia. Alebo sociálnu žoviálnosť od neprimeraného familiárneho až extrovertného správania,“ vysvetľuje lekárka Breznoščáková a prízvukuje, že hoci správna liečba výkyvy nálad zmierni, porucha sa úplne vyliečiť nedá. Je doživotná.

