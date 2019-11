Začali sa vám lámať vlasy? Kedy ste si naposledy kupovali fén?

Naučte sa triky, vďaka ktorým si aj krehké vlasy udržia dlhšie pevné konce. Rozdvojeniu a lámaniu môže zabrániť aj správny strih.

Prezradí ich biela bodka na vlasoch. Miesto zlomu je na suchom vlase viditeľné. Väčšinou sa začnú vlasy lámať na záhlaví alebo v spánkovej oblasti. V chladnejších mesiacoch ich neničia len goliere kabátov alebo šál, ale aj to, že na nich ležíte. Za suchými a polámanými vlasmi sa však môžu skrývať i ťažkosti so štítnou žľazou či nedostatok vápnika.

Starý fén

Určite investujte do nového. Za lámaním vlasov sa môže skrývať aj fénovanie. Spomeňte si, kedy ste si naposledy kupovali fén a či si môžete nastaviť aspoň tri teploty vzduchu. Ak to nie je možné, je čas na zmenu. V zime si necháte voľne presušiť len kde-tu a fén je nevyhnutnosťou. Konce vlasov by ste mali sušiť chladnejším vzduchom ako korienky. Poobzerajte sa po ionizačnom féne. Ten najprv vytiahne molekuly vody zvnútra vlasu a potom presuší jeho povrch.

