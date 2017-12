Zápal, alergia, znetvorené črty. Na čo si dať pri permanentnom make-upe pozor?

Vytetované rysy tváre sa vám môžu vypomstiť. Ale aj nemusia, ak viete ako na to.

Aj vám príroda nenadelila pekné, pravidelné, či husté obočie a rozhodli ste sa ísť na permanentný make-up? Permanentný make up to napraví. No dajte pozor. Nie je nič horšie, ako skončiť s jazvami na obočí, zoxidovanou farbou alebo nebodaj so zápalom očí.

Zradné farby

V prípade, ak sa použijú neznačkové farby, napríklad vyrobené v Číne, môže dôjsť k veľmi silným alergickým reakciám. „Je preto dôležité použiť kvalitné, certifikované farby, vyrobené v Európskej únii. Veľmi kvalitné farby na permanentný make-up vyrábajú napríklad Taliani alebo Francúzi. Tieto farby sú zároveň aj hypoalergénne, čiže riziko vzniku alergickej reakcie je minimálne,“ hovorí Jaro Nosko, dvojnásobný majster sveta v permanentnom make-upe.

Test na alergiu

V prípade, ak ste alergik, je dobré urobiť jednoduchý test, kedy sa napríklad na pokožku predlaktia na zápästí nanesie pigmentová farba a ak sa vám do 24 hodín neobjaví alergická reakcia, je všetko v poriadku a môžete ísť na to.

Neriskujte zápal

Zdravotný problém v podobe nepríjemného zápalu sa môže vyskytnúť, ak sa použijú na tetovanie permanentného make-upu syntetické farby. Legislatíva EÚ totiž jasne stanovuje použiť na tetovanie pigmenty len na prírodnej báze. Ak sú farby kvalitné a pochádzajú od renomovanej a nie druhotriednej firmy, riziko zápalu alebo alergií sa znižuje na minimum. Zároveň má kvalita farby vplyv na výsledný farebný efekt. Nekvalitná farba sa totižto rýchlo mení. V praxi to znamená, že z čierneho obočia môže vzniknúť fialové alebo zelené a z hnedého tyrkysové.

Budem mať jazvy?

Nebezpečenstvo v podobe jazvičiek na pokožke vzniká, ak permanentný make-up nerobí kvalifikovaný odborník, respektíve, ak je tetovanie obočia vykonávané nekvalitnými ihlami. Jazvy hrozia aj v prípade spomenutých druhotriednych farieb, kedy jedno nadväzuje na druhé. „Ak je farba zlá, tým pádom nechytá na pokožku, ide sa niekoľkokrát ihlou po tej istej línii, čím sa reže koža a vzniká jazva. Farba by mala ostať na pokožke hneď na prvý či druhýkrát a nie na desiatykrát,“ dodáva odborník.

Dôležité je, aby boli použité moderné tetovacie zariadenia, ktoré tetujú maximálne do hĺbky pokožky 1,2 mm. Neprofesionáli tetujú do hĺbky 2-3 mm, čím môžu vzniknúť jazvy alebo „darček“ v podobe vytetovaného obočia, očných liniek alebo pier, ktorý ostane navždy. „Správne sa tetuje tak, aby milimetráž bola akurát, aby sa nerozrezala pokožka, ktorá potom krváca. Hĺbka 3 mm je už veľa a spôsobuje väčšie krvácanie, bolesť, chrastičky a jazvy. Nesprávna hĺbka síce nespôsobí až také výrazné problémy, záleží však od miesta, kde sa tetuje. Ak je to na ramene, nestane sa nič, skúste však ísť do hĺbky 3 mm pri očných linkách...“, prízvukuje Jaro Nosko.

A čo hygiena?

Tetovacie prístroje a aj komponenty musia zároveň spĺňať hygienické štandardy. To isté platí pri samotnom tetovaní. Ihla musí byť sterilná a jednorázová, a mala by sa otvárať pred očami klienta. Všetko musí byť vydezinfikované a tatér musí pracovať s jednorázovými rukavicami. „Keďže sa jedná o zásah do kože, hoci v tomto prípade malý, môže vzniknúť infekcia. Objavuje sa však veľmi zriedka, nakoľko väčšina tetovacích salónov používa sterilné nástroje a dodržiava hygienické predpisy. Je však dobré si to vždy skontrolovať a opýtať sa na to tatéra,“ dopĺňa MUDr. Zuzana Krajčová.

15 minút

Pri správne vytetovanom obočí, by ste tak po pätnástich minútach od zákroku ani nemali vedieť, že ste na ňom boli. Drobné mikrošupinky sa síce objavia, ale žiadne krvácanie, prípadne mokvanie, chrasty a hojenie. Najmodernejšie techniky, akými sú v súčasnosti metóda kompakt, čiarkovanie tetovaním, prípadne tieňovanie s čiarkovaním, minimalizujú zásahy do pokožky, čoho výsledkom je prirodzene vyzerajúce obočie bez pridružených nepríjemností.

