Zapínate si vlasy do gumičky? Onedlho môžete prísť o vlasy!

Zopnutie vlasov do konského chvostu či drdola môže spôsobiť ich vypadávanie, tvrdí odborníčka na vlasy. Šedivenie mladých mužov zase súvisí so srdcovými ochoreniami.

Trichologička Anabel Kingsleyová tvrdí, že pevné stiahnutie vlasov pomocou gumičky, najmä ak ho využívate na „upratanie“ dlhších vlasov pri cvičení, môže vyvolávať príliš veľký ťah na vlasové cibuľky a vlasy vám môžu začať padať. Mladí plešivý či šedovlasí muži by mali byť na pozore pred infarktom.

Koľko vlasov vám dnes vypadlo? Pri stovke začnite konať

Konský chvost môže viesť k plešivosti

Podľa tejto odborníčky na vlasy a vlasovú pokožku, ktorá má v Londýne svoju kliniku, jej pribúdajú klientky, ktorým vypadávajú vlasy. Prišla k záveru, že to súvisí s účesom, ktorý si ženy robia do telocvične. Kingsleyová je presvedčená, že vlasy upevnené do copu počas fyzickej námahy nadmerne zaťažujú folikuly, čo môže viesť k trakčnej alopécii, teda plešivosti spôsobenej ťahom. Zistila tiež, že keď si jej klientky začali robiť voľnejší účes, vypadávanie vlasov sa zastavilo.

Prečo padajú? Vyskúšajte vlasový kokteil a skontrolujte si kozmetiku

Voľný účes vlasy uvítajú

„Konský chvost alebo drdol môžu vyvolať lámavosť vlasov. No ak sú korienky namáhané dlhodobo, dôsledkom môže byť vypadávanie vlasov na tých miestach, kde je ťah na folikuly veľký,“ vysvetľuje trichologička. „Akýkoľvek účes, ktorý namáha pokožku hlavy, pravdepodobne poškodí aj vlasy,“ zdôrazňuje Kingsleyová.

Vyššie riziko trakčnej alopécie hrozí černoškám, ktoré si robia špeciálne zapletané účesy tesne pri korienkoch vlasov, a tiež baletkám, ktoré nosia vlasy pevne stiahnuté z čela. Podľa odborníčky je rizikom aj predlžovanie vlasov, ktoré môže u niektorých žien viesť k vypadávaniu vlastných namáhaných vlasov. Podľa Kingsleyovej môže asi 30% žien počas svojho života trpieť trakčnou alopéciou. Najmä v poslednom desaťročí tento problém výrazne narástol.

Zápach z úst aj iná farba vlasov. Neskutočné, čo spôsobia doplnky výživy

Šedivenie mladých mužov a infarkt

Výskum, ktorý sa zaoberal pre zmenu vlasmi mužov prišiel k záveru, že muži, ktorí zošedivejú alebo oplešatejú ako dvadsiatnici či tridsiatnici, majú väčšie riziko, že dostanú infarkt. Indickí vedci totiž zistili, že ľudia, ktorí stratia vlasy alebo začnú šedivieť pred dovŕšením 40 rokov, majú 5x väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať v mladom veku problémy so srdcom. Pomocou údajov o 2 tisíckach mužov zistili, že je to ešte väčší rizikový faktor ako obezita, ktorá zvyšuje riziko ochorení srdca 4x.

6 tipov, ako podporiť tvorbu kolagénu v tele