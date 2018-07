Zarastajú? 7 super TIPOV, ako sa bezbolestne zbaviť chĺkov

Ak mužom zarastajú chlpy na tvári, majú stále možnosť nechať si narásť bradu. Ženy to majú ťažšie. Veď zdvihnúť ruku v preplnenom autobuse a ukázať neoholené podpazušie, dokážu len tie najodvážnejšie.

Keď si chĺpok razí cestu pod kožu, nemusí sa zdať, že ide o vážny problém. Ten nastane až vtedy, keď sa miesto zapáli, hnisá a bolí. Ak je iba jeden, stačí ho vytiahnuť sterilnou ihlou. Nie však tou, s ktorou zašívate ponožky alebo plnku do kuraťa. Zoberte si čistú, ponorte ju na chvíľu do vriacej vody, plameňa alebo do koncentrovanejšieho alkoholu. Chĺpok podoberte ihlou a vytiahnite. Miesto dezinfikujte.

Ak vám na nohách, v podpazuší alebo v oblasti bikín zarastá naraz mnoho chlpov a pravidelne bojujete so zápalmi, dermatológ vám môže predpísať antibiotický roztok a navrhnúť odstránenie chĺpkov laserom.

