Zažltli vám nechty? Prečo zmenili farbu a ako ich vybieliť?

Niekedy sa ich odtieň zmení kvôli zlej starostlivosti, signalizovať však môže aj zdravotné problémy či vaše neduhy.

U dám sa za zažltnutými nechtami najčastejšie môže skrývať pravidelné lakovanie. Za zmenou odtieňa je zodpovedný farebný pigment, ktorý sa ako by „vpije“ do nechtovej platničky. Zažltnutie spôsobujú skôr výraznejšie farby. Ideálne je, ak si od lakovania oddýchnete. Neviete bez farebných nechtov vydržať? Vždy si naneste podkladový lak, ktorý ochráni necht pred zažltnutím. Nechty vám pomôže vybieliť citrónový kúpeľ. Štavu z citróna zmeišajte s pol litrom vody a na päť minút do nej ponorte nechty. Po kúpeli si nezabudnite ruky nakrémovať.

Fajčenie

Má negatívny dopad na celý organizmus, vrátane nechtov. Nikotín, ktorý cigarety obsahujú, sa v prípade dlhoročných fajčarov podpíše pod farebné zmeny nielen na nechtoch, ale i samotných prstoch a zuboch. Riešenie je na prvý pohľad jednoduché, prestaňte fajčiť. Kým sa vám to podarí, môžete na vybielenie nechtov použiť aj jablčný ocot. Do pohára vody pridajte tri lyžice jablčného octa. Ponorte do kúpeľ prsty a na záver si odstráňte jemnú vrstvy pomocou pilníka na leštenie nechtov.

Výživa

Podľa webového portálu vital.de sa za žltými nechtami môže skrývať aj strava chudobná na živiny. Sfarbenie môže spôsobiť aj nedostatok vitamínu E. Ak spozorujete zmeny odtieňa, dôkladnejšie skúmajte, čo si dávate na tanier. Vitamín E nájdete najmä v paprike, ríbezlách, orechoch alebo v rybách, napríklad lososovi. Nájdete ho aj v rozličných olejoch či v listovej zelenine.

Huby

Pozornejší buďte, ak sa objaví po zažltnutí aj hrubnutie nechtov. Ak sa navyše špička nechtu ľahko zlomí, ide pravdepodobne o mykózu. V tomto prípade sa neoplatí experimentovať. Radšej navštívte dermatológa, kým sa ochorenie nerozšíri. V prípade neliečenia sa môže nechtové lôžko oddeliť a dokonca i odpadnúť. Odborník presne zistí, aká skupina húb sa za ťažkosťami skrýva a nastaví liečbu.

Pečeň

Zažltnuté nechty však môžu signalizovať aj zdravotné problémy. Netreba však podliehať panike, ide skôr o ojedinelé prípady. Zmena odtieňa môže hlásiť problémy s pečeňou alebo psoriázu. Ak chcete mať istotu, vyhľadajte odbornú pomoc.

