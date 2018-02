Zázrak! Po chemoterapii porodila zdravé dieťa, zachránilo jej život

Lekári by pravdepodobne nezistili rakovinu u mladej mamičky Aleks Patete (28), keby nebola tehotná a nešla na ultrazvuk. Mladá žena verí, že práve ultrazvuk jej zachránil život.

Počas neho lekári v siedmom týždni tehotenstva objavili cysty na jednom z vaječníkov, ktorý sa potvrdil ako rakovina vaječníkov. Aleks, ktorá je zdravotnou sestrou, to považuje za zázrak. „Rakovina mohla pokročiť do horšieho štádia a vôbec by som sa o nej nemusela dozvedieť, keby som neotehotnela. Boh mi zoslal syna, aby mi zachránil život,“ hovorí dojatá žena. Keď jej lekári povedali, že najvhodnejším riešením by bolo ukončiť tehotenstvo a podstúpiť agresívnu chemoterapiu, v tom momente to obaja s manželom odmietli.

Záchrana života

„On mi zachránil život. Teraz som na rade ja, preto nesiahnem na jeho život," pomyslela si vtedy. Lekári z univerzitnej nemocnice, kde mladá mamička pracuje, jej rozprávali o liečbe. Napokon ju uistili, že existuje len malé riziko, ktoré by mohlo mať vplyv na zdravie dieťaťa.

„Ako matka som nechcela dopustiť nič, čo by mohlo uškodiť nášmu dieťa. Preto sme spolu s manželom dlho váhali, ako situáciu vyriešime. Napokon som sa rozhodla podstúpiť chemoterapeutické sedenia,“ povedala o ťažkom rozhodovaní.

Začala sa liečba

Budúca mamička začala s päťmesačnou chemoterapeutickou liečbou. „Bolo to najťažšie rozhodnutie, aké som kedy urobila. Ale museli sme zvážiť všetky možnosti – keby som neurobila nič, ohrozila by som svoj život. Ale nechcela som vystaviť nebezpečenstvu ani svoje dieťa, „ hovorí o ťažkom období. Lekári ju však neustále sledovali a po ultrazvukových vyšetreniach bolo zrejmé, že jej dieťa sa dobre vyvíja.

Celú dobu Patete pracovala na plný úväzok ako zdravotná sestra: „Bývala som neskutočne unavená, ale s pomocou môjho muža a lekárov som to zvládla,“ hovorí vďačne. Tri týždne predtým, než sa narodil ich synček, s chemoterapiami skončila. Nakoniec všetko dobre dopadlo, pôrod bol bezproblémový, narodilo sa nám krásne, zdravé dieťatko,“ teší sa mladá mamička.

Nevyhla sa operácii

Krátko po narodení dieťaťa podstúpila chirurgický zákrok a lekári jej odstránili časť pravých vaječníkov, aby sa zabránili rastu nádoru. „Plánovali mi odobrať celú maternicu, ale nakoniec mi odobrali len časť vaječníka, pretože by som ešte chcela mať deti,“ nádeja sa Aleks, ktorá je pod lekárskym dohľadom a každé tri mesiace chodí na kontroly. „Stále rozmýšľam nad tým, čo sa mohlo stať, keby som neotehotnela. Som naozaj vďačná, že to takto šťastne skončilo.“

