Ženám s reumou pomáha pokrok v liečbe: „Slovo mama stojí za to!"

Hovoria tak ženy, ktoré dnes aj s reumatickým ochorením majú vlastné deti. Ako to zvládajú a čo na to odborníci?

So starostlivým nastavením liečby to zvládnete! Aj dve?Autor: Shutterstock

Vďaka pokroku v liečbe reumatických ochorení za posledné roky stúpa počet žien, ktoré sa s touto diagnózou rozhodli mať vlastné dieťa. Príbehy týchto mám sú rôzne, niektoré sa majú počas tehotenstva lepšie a nepociťujú žiadne prejavy choroby, iné zápasia s veľkými bolesťami.

Ako to zvládnuť?

„Pred plánovaním tehotenstva u reumatičiek je nutná spolupráca medzi reumatológom a gynekológom," uviedla gynekologička Zuzana Refková. Je nutné tiež konzultovať postup ďalšej liečby aj počas tehotenstva. Už pred plánovaním tehotenstva je potrebné liečbu prispôsobiť. Dnes sú však k dispozícii aj lieky, ktoré sa môžu podávať počas tehotenstva bez rizika ohrozenia plodu.

„Ak je reumatické ochorenie stabilizované, tri zo štyroch žien podľa štatistík otehotnejú do jedného roka," priblížila lekárka.

Nutný dohľad

Je pravdepodobné, že zdravotný stav reumatičiek sa počas tehotenstva zlepší, ale zle kontrolované ochorenie predstavuje zvýšené riziko spontánneho potratu, nízkej pôrodnej hmotnosti dieťaťa, predčasného odtoku plodovej vody aj predčasného pôrodu.

Spontánne či sekciou?

„Pri bezproblémovom tehotenstve a kompenzovanom ochorení je voľba spontánneho pôrodu prirodzenejšia," hovorí gynekologička. V prípade artritídy, ktorá limituje pacientku, však podľa Refkovej môže byť lepšou voľbou pôrod cisárskym rezom.

Príbeh: Barbora po druhom pôrode

Barbora, ktorá od šestnástich rokov žije s diagnózou juvenilná idiopatická artritída, svoje prvé dieťa potratila, neskôr porodila dvoch zdravých chlapčekov. „Počas tehotenstva som nebrala žiadne lieky, cítila som sa skvelo," spomína. Keďže ani po pôrode sa jej reumatické ochorenie neprejavovalo, s manželom sa rozhodli, že nemá zmysel ďalšie tehotenstvo odkladať.

„Tri mesiace po druhom pôrode som však už sedela so slzami v očiach a bolesťami na reumatológii," skonštatovala Barbora. Pri dvoch malých deťoch musí zatnúť zuby a vydržať. Hovorí, že pri jej chorobe sa lepšie dni striedajú s horšími, ale stojí to za to.

Príbeh: Martine pomohli obstreky

Pred plánovaným tehotenstvom po dohode s lekárkou vysadila svoj liek. Po pol roku hneď otehotnela. Počas tehotenstva brala iný liek a nemala žiadne problémy. Pôrod mal byť spontánny, bábätko však bolo zle otočené, tak nakoniec pristúpili k cisárskemu rezu.

„Po pôrode bolo všetko ako malo, ale po dvoch týždňoch som dostala ukrutné bolesti do ramena, nevládala som ani zodvihnúť syna na ruky," rozpráva Martina. Po obstrekoch ramena sa však podľa nej všetko upravilo a neskôr už nemala komplikácie. „Prvého syna som dojčila do deviatich mesiacov, potom som ho pomaly odstavila a nasadili mi zase pôvodný liek," dodala.

Martina sa rozhodla mať aj druhé dieťa a opäť bez problémov otehotnela. Druhý syn sa narodil plánovaným cisárskym rezom pre problémy s panvou. Martine totiž zistili začínajúcu osteoporózu. „Po pôrode mi bolo opäť dobre, neprišli žiadne bolesti, zase som dojčila do deviateho mesiaca a potom mi lekárka opäť nasadila pôvodný liek."

Oceňuje, ak je lekár ústretový k matkám, ktoré chcú brať lieky, aby sa mohli postarať o bábätko, ale zároveň chcú dojčiť. Aj podľa Refkovej má dojčenie veľké výhody pre zdravie dieťaťa aj matky.

S tým treba rátať

„U 40 až 90 % pacientok sa však už do štyroch týždňov po pôrode objavia popôrodné recidívy ochorenia. Vtedy treba spolu s lekármi nájsť kompromis medzi liečbou a dojčením," uzavrela.

