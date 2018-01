Ženy nechcene otehotneli pre antikoncepciu certifikovanú EÚ!

Minimálne 37 žien požiadalo o interrupciu v dôsledku otehotnenia, pričom sa spoliehali na platenú aplikáciu. Tá sa stala terčom kritiky, nakoľko je certifikovaná Európskou úniou.

Informácie priniesol švédsky portál svt. Štátnemu regulačnému úradu pre liečivá nahlásila aplikáciu Natural Cycles (Prirodzené cykly) nemocnica v Štokholme. Funguje na algoritme zostavenom podľa odpovedí užívateliek a denného merania bazálnej teploty, ktorá je už dávno známym indikátorom menštruačného cyklu (viac o bazálnej teplote v závere článku).

Vsadíte na odhad?

Na základe uvedených štatistík Natural Cycles farebne odlišuje plodné dni v mesiaci, kedy nechránený pohlavný styk s veľkou pravdepodobnosťou môže viesť k otehotneniu, od dní v zelenej farbe, kedy nemusíte riešiť obavy z otehotnenia.



Autori aplikácie sa bránia, že žiadny antikoncepčný prostriedok nie je stopercentný a vzhľadom na počet užívateliek, nie sú avizované čísla nechcených tehotenstiev prekvapivé. Podľa nich je aplikácia, ktorú používa za poplatok približne 7 eur mesačne asi 700-tisíc žien, spoľahlivejšia než prezervatív.

Ak by aplikáciu podľa nich ženy používali zodpovedne, percento zlyhania by bolo porovnateľné s klasickou hormonálnou antikoncepciou. „Natural Cycles má efektivitu asi 93% a verejne na ňu upozorňuje. Sme v kontakte so švédskym regulačným úradom pre výrobu liečiv. Každému prípadu nechceného tehotenstva venujeme individuálnu pozornosť," uviedli autori pre portál The Verge.

Kde sa stala chyba?

Ak sa chcete riadiť podobnými výpočtami a znížiť riziko otehotnenia, je nutné sledovať svoj cyklus nanajvýš poctivo, pravidelne merať teplotu a zadávať údaje do aplikácie. V opačnom prípade si bude musieť algoritmus dáta automaticky vygenerovať, čo nebude vám súhlasiť vôbec nemusí.



Nedostatočná

Okrem toho, ako informoval český portál idnes.cz, aplikácia Natural Cycles síce prebehla štúdiou spoľahlivosti, no nejednalo sa o klasický výskum. Údaje sa respondentiek sa hodnotili spätne a prihlásili sa samy. Pri klasickom postupe by sa vyberali naslepo a nutné by bolo priame porovnanie aplikácie s bežnými formami antikoncepcie. Vyžadoval by si podstatne viac času, náročnosti a finančnej podpory, no podvody a sklamanie by ušetrili

Otázne však je, prečo aplikácia získala európsky certifikát.

Čo je bazálna teplota a ako sa meria?

V priebehu cyklu sa bazálna teplota mení. Meria sa ráno hneď po prebudení, každý deň v rovnakom čase. Pomáha zistiť, kedy má žena ovuláciu a koľko dní vám zostáva do menštruácie. Práve tieto ukazovatele ovplyvňujú počatie. Ak je teplota zvýšená po dobu aspoň 18 dní, s veľkou pravdepodobnosťou došlo k oplodneniu.

