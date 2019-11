Zuzka Tlučková otvorene priznáva: Som strachopud

Herečka Zuzana Tlučková (57) nemá dôvod robiť zo seba niečo, čím nie je. Bez zbytočnej pretvárky vraví, že je strachopud. Prečo vlastne?

Väčšinou usmiata herečka, ktorá miluje cestovanie, si z každej výpravy do zahraničia prinesie nejakú maličkosť charakteristickú pre danú lokalitu. Naposledy zo Srí Lanky to bol bohato zdobený sloník, ktorého kúpila až pri odlete na letisku. Nečakane tak za neho „vyvalila“ mastných 50 eur. Preto odporúča, aby ste si suvenír nezabudli kúpiť na miestnych trhoch či v obchodíkoch, kde sú násobne lacnejšie ako na letisku.

Čo má oči, to nezjem

„Niet väčšieho šťastia, ako keď človek môže cestovať a poznávať iné krajiny a ľudí v nich. Sme síce jedna planéta, ale sme takí rozdielni. No či sa vrátim z bohatej alebo chudobnej krajiny, vždy sa teším, že som doma. A vážim si to,“ vraví Zuzka Tlučková, ktorá toho pochodila už naozaj dosť a na budúce leto by sa rada opäť pozrela do sveta. V cudzine sa nebojí ochutnávať ani miestne špeciality, no má svoju hranicu. „V Thajsku sme sa najedli aj na ulici, v stánkoch, ktoré majú predavači namontované priamo na bicykloch a tam jedlo pripravujú. Určite som jedla aj vyprážané kobylky, ale ani som o tom nevedela. Ale čo malo oči alebo nejaký jasný tvar, to som si nedala. Nemusím všetko ochutnať!“



Zuzka Tlučková a Marta Sládečková sú spolu často pred kamerou, ale aj v súkromí. Foto: TV Markíza

Mala som malú dušičku

Zuzka zvykne cestovať so svojou hereckou kolegyňou a dobrou kamarátkou Martou Sládečkovou. A hoci by vedeli, ako ušetriť pri brázdení svetom na vlastnú päsť, radšej volia istotu. „Už som toho pocestovala dosť, ale s ozajstnými cestovateľmi sa nemôžem porovnať. Nie som dobrodruh, skôr strachopud. Chodím s overenými ‚cestovkami‘ a na miesta, kde by to malo byť naozaj bezpečné. Hoci práve na Srí Lanke boli tento rok útoky. Pobyt sme mali zaplatený už pred aprílom, kedy k nim došlo. Ale aj tak som v júli mala malú dušičku, či robíme dobre, že tam ideme. Ale teraz už viem, že sme urobili dobre.“ Na Srí Lanku by sa Zuzka s Martou rady vrátili.

