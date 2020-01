Tanier plný zdravia: 4 polievky zaženú príznaky choroby

Navarte si polievky! Prehrejú vám organizmus, sú plné prospešných živín pre posilnenie imunity a zmiernia i vyčerpávajúce príznaky chrípky či prechladnutia.

Lekárske výskumy odobrili slepačiu polievku ako oficiálny protichrípkový liek. Má protizápalové účinky, nadopuje vás zinkom a látkami, ktoré redukujú tvorbu hlienov, čo sa prejaví aj odpuchnutím zdurenej nosovej sliznice. Ak pridáte do polievky viac cibule a póru, zabojujete proti kašľu. Nezabúdajte na cesnak ako prírodné antibiotikum alebo na čili, ktoré takisto likviduje škodlivé baktérie.

Viac: VIDEO: 6 najlepších krémových polievok, ktoré zahrejú a zasýtia​

... pri chrípke

Slepačia

Potrebujeme: jednu domácu sliepku, 300 g koreňovej zeleniny, cibuľu, dva strúčiky cesnaku, soľ, čierne korenie, petržlenovú vňať

Postup: Sliepku umyjeme a dáme do studenej vody. Kým sa bude variť, nakrájajte si zeleninu. Máte dostatok času. Kvalitná polievka sa musí pomaly variť aspoň dve hodiny. Po tomto čase k sliepke pridáme zeleninu, očistenú cibuľu, pór a dva strúčiky cesnaku. Osolíme, okoreníme a varíme domäkka. Uvarenú polievku precedíme, oberieme mäso zo sliepky a spolu so zeleninou vrátime do polievky. Hotovú polievku pred podávaním dochutíme nasekanou zelenou petržlenovou vňaťou. Do taniera pretlačte aj cesnak.



Zdroj: Shutterstock

Ktorá pomôže pri viróze?►►►