Máte suché a drsné lakte? Dermatologička poradí, čo na ne platí

Ustavične ich ohýbate a všetko sa o ne trie. Lakte dostanú poriadne zabrať. Ako ich udržať hladké?

Krémovanie tváre je automatické, kde tu si spomeniete aj na chodidlá, ale kedy ste si cielene natierali lakte? „Oblasť lakťov je chronicky namáhaná opakovaným dráždením. To vzniká pri trení o oblečenie, ohýbaní, ale i pri opieraní,“ vysvetľuje dermatologička MUDr. Petra Mečiarová. „Mazových žliaz v týchto partiách nie je menej, avšak koža dostáva každodennou činnosťou viac zabrať. Ak k tomu pripočítate nedostatočnú starostlivosť, ľahko vznikne nepekný vzhľad lakťov.“

Infekcia zubov či nosa, čo všetko sa skrýva za lupinami? Prekvapí vás dermatologička

Začnite brúsiť

Vylepšovanie zhrubnutej a vysušenej kože na lakťoch odštartujte peelingom. Vďaka masáži drsnými čiastočkami odstránite odumreté bunky kože. Nedrhnite si ich však každý deň. „Ošetrenie je vhodné jedenkrát do týždňa,“ radí odborníčka. „Pri citlivejšej pokožke každé dva týždne.“ Ak nemáte po ruke špeciálne prípravky, namiešajte si domáci peeling. Použiť môžete morskú soľ, kryštálový cukor alebo ovsené vločky. Zmiešať ich môžete s olejom alebo bielym jogurtom alebo avokádom. Potom už len stačí masírovať lakte krúživými pohybmi. Zvyšky hmoty zotrite uterákom.

Potrebujú premastiť a zvlhčiť

Ak nechcete mať na lakťoch biele suché mapy, musíte si ich pravidelne krémovať. „Najvhodnejšie výrobky nájdete v lekárni. Zamerajte sa najmä na kozmetiku, ktorá je určená na suchú pokožku a má mastnejšiu konzistenciu. Krém si na rizikové lokality aplikujte dvakrát denne, prípadne častejšie,“ hovorí dermatologička Petra Mečiarová. Minimálne si však na krémovanie lakťov spomeňte vždy po sprche alebo kúpeli. Zamerajte sa na výrobky s obsahom glycerínu a močoviny, ktorú nájdete pod označením urea. Suchú kožu hydratujú a zároveň vlhkosť pomáhajú udržať. Vhodné sú i prípravky s kakaovým alebo bambuckým maslom. Tie lakte premastia a ochránia pred vysušením.

Ktoré ochorenia sa môžu viazať na zhrubnuté päty a kedy sa ich neoplatí šmirgľovať?

Zlepšenie do štrnásť dní

Po pravidelnom krémovaní by sa mal stav pokožky v oblasti lakťov zlepšiť maximálne do dvoch týždňov. „Pokiaľ ošupovanie a suchosť neustupuje, alebo ho sprevádza začervenanie či výrazné svrbenie, vyhľadajte dermatológa,“ zdôrazňuje doktorka Mečiarová. „Mohlo by ísť o psoriázu, ichtyózu alebo ekzémové ochorenia. Striedanie rôznych prípravkov a neodborná starostlivosť môžu situáciu ešte zhoršiť.“

Čítajte aj: