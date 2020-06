Neviete skrotiť chuť na sladké? 10 varovných signálov, že ste od cukru závislí

Ani netušíte, čo všetko môže byť dôsledkom, že to so sladkým trochu preháňate. Priveľa cukru ruinuje zdravie.

Priveľmi sladké jedlá dokážu otupiť chuťové poháriky až tak, že stratíme prirodzený zmysel pre to, čo by sme už nemali jesť.Autor: Shutterstock

Odborníci na výživu uviedli pre britský DailyMail 10 symptómov, ktoré sa vyskytujú u ľudí závislých od cukru. Veľké množstvá cukru dokáže vaše zdravie ovplyvniť spôsobmi, o ktorým by ste to ani nepovedali. Pozrite sa, čo sa s telom deje, keď ho prijíma priveľa. Možno sa to týka práve vás.

1. Zlá pleť

To, že jete príliš veľa cukru, prezradí neustále sa objavujúce akné. Cukor tiež môže viesť k poškodeniu kožných proteínov, kolagénu a elastínu. To má za následok predčasné vráskavenie a starnutie pleti.

Zdroj: Shutterstock

Výskum z univerzity v Zürichu v roku 2011 tiež dokázal, že pleť zhoršuje aj pitie sladkých sýtených nápojov. Jedna plechovka sýteného nápoja zvýši množstvo zápalov na pokožke o 87%. Dve plechovky až o 105%. Čím zapálenejšia koža, tým väčšie riziko, že sa vám urobí akné.