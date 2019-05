3x o ľade v nápojoch. Naozaj škodí telu, vyvoláva smäd či šíri mikroorganizmy?

Hádžete si do nápoja kocky ľadu a tešíte sa už pri pomyslení, ako sa napijete z oroseného pohára? Počítajte s tým, že po takomto pití budete mať o chvíľu ešte väčší smäd.

S pribúdajúcimi stupňami na teplomeri a páliacim slniečkom zvykne rásť aj spotreba ľadových kociek plávajúcich v našich drinkoch. Telo však na poriadne studený nápoj nereaguje tak osviežene, ako sa nám možno zdá v prvej chvíľke, keď nám ľadová tekutina steká dolu hrdlom.

Organizmus nápoj dlhšie nevstrebe

Naše telo nie je uspôsobené tak, aby vstrebávalo príliš studené tekutiny či poživatiny. Mrazené látky musí najprv ohriať. A na to potrebuje vyrobiť isté množstvo energie. Ohrievanie teda trvá istý čas, za ktorý sa tekutina netrávi, čiže nevstrebáva. Váš pocit dehydratácie preto neustupuje, hoci ste do seba naliali pár deci ľadovej kvapaliny. Ak chcete pocit smädu zahnať ďalšou dávkou studeného pitia, celý proces nutný na vstrebanie tekutiny len predĺžite. Navyše, organizmus táto zahrievacia činnosť vyčerpáva a preto mávame v lete, pri popíjaní chladných nápojov, väčší sklon k chyteniu nejakej choroby – nachladnutiu či angíne.

V ľade sú milióny malých potvoriek

Asi to už viete, ale pred letom stojí za to zopakovať si aj takú banalitu, že v zahraničí, hlavne tam, kde by ste sa nenapili vody z kohútika, rozhodne odmietajte aj ľad do nápojov. Je pravdepodobné, že je vyrobený z miestnej vody, ktorá môže obsahovať mikroorganizmy, na ktoré nie ste zvyknutí. Pri topení ľadu v pohári sa mikroorganizmy začnú okamžite veľkou rýchlosťou množiť, najmä ak je tekutina sladká, a ak váš pohár postojí chvíľku na slniečku, vyzunknete s nápojom aj množstvo „drobčekov“, ktorí vám môžu spôsobiť poriadne črevné problémy.

Škoda peňazí, prečo platiť za vodu?

Ak by ste z pollitra koly povyberali všetky kocky ľadu, zistili by ste, že reálne máte v pohári 3 či 3,5 deci nápoja. Samozrejme, zaplatili ste za 5 deci. Možno aspoň toto bude dostatočne silný argument proti ľadu v pití. Vlažný či dokonca horúci čaj vás ochladí lepšie, pretože sa po ňom spotíte, čo síce nie je príjemné, ale odparovanie potu vás zase ochladí. Alebo zvoľte kompromis a pite jednoducho „normálne“, teda nechladené ale ani neohrievané nápoje. Takto sa hneď hydratujete, lebo vaše telo nemusí makať ani na otepľovaní a ani na chladení prijatého nápoja, a neriskujete prechladnutie ani črevnú príhodu.

