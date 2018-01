6 jedál štíhlych ľudí. Pri chudnutí nesmú chýbať ani vám

Viete, čo by ste mali jesť, ak sa snažíte schudnúť? Nemusí to byť iba nemastný-neslaný zeleninový šalát.

Medzi jedlá, ktoré na dlhšiu dobu zasýtia patria:

Ovsené vločky

Ovsené vločky si doprajte hlavne ráno. Naštartujú metabolizmus a udržia vás sýtymi až do obeda. Miska ovsených vločiek s jedným banánom a niekoľkými kúskami mandlí poskytuje okolo 11 gramov vlákniny. Nedávne štúdie potvrdili, že ľudia s nadváhou, ktorí jedia ovsené jedlá, schudnú viac ako tí, ktorí ich nejedia. Je to preto, že ovos pomáha zasýtiť a potlačiť chuť do jedla. Tu je viac o prínosoch ovsených vločiek aj s chutným receptom na raňajkovú kašu.