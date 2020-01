10 SOS potravín na podráždený žalúdok. Ide to aj bez chémie

Priveľa, príliš rýchlo, príliš mastné. Ale za nepokojným žalúdkom sa skrýva aj stres, extrémna námaha či rôzne choroby. Dôsledkom môže byť aj nadúvanie, škvŕkanie či bolesť žalúdka.

Poznáte to, schuti sa najete alebo si doprajte niečo mastnejšie a už je to tu. Pokazený žalúdok vie poriadne znepríjemniť celý deň. Niekedy stačí, že to preženiete s alkoholom a na druhý deň nemáte na nič chuť. Niečo by ste, ale zjesť mali. Viete, čo najlepšie pomáha na podráždený žalúdok?

1. Banány

Ideálne ovocie na zasýtenie aj na žalúdočné ťažkosti. Vynikajúco chutia, lebo sú sladké a dobre sa trávia.



Proti bolesti, únave i rakovine: 9 zdravých benefitov prezretých banánov

Okrem kália, horčíka a hormonálnych látok ako je serotonín obsahujú veľa balastných látok, ktoré zmierňujú nadúvanie. Ak máte bolesti od hladu, vynikajúco vás zasýtia a rýchlo vám dodajú energiu. Vhodné sú ako medzijedlo, teda na olovrant alebo desiatu.