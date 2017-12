Aj štedrá večera môže byť skromná. Ktoré kombinácie jedál neriskujte?

Lekárka Internej kliniky Nemocnice Košice-Šaca, člen skupiny AGEL, MUDr. Katarína Hricová radí, ako predísť prejedeniu sa, problémom s trávením, ktoré by nás mohli priviesť k lekárovi.

Na štedrovečernom stole nesmie chýbať ryba, kapustnica, majonézový šalát a koláčiky. Chceme si dopriať, no ako tieto jedlá kombinovať tak, aby sme si neprivodili zažívacie ťažkosti?

Keď má telo dosť

Základné pravidlo je počúvať svoje telo a neprejedať sa. „Sústredila by som sa skôr na množstvo ako kombinácie, tie sú špecifické pre každého jedného z nás. Snáď jedna naozaj nebezpečná kombinácia je veľa mastného s tvrdým, čiže opatrne s rezňom, majonézou a alkoholom. Tento mix nemá rád náš žlčník a jeho nerozlučný kamarát pankreas,“ vystríha lekárka. No pohár aperitívu pred jedlom a pohár digestívu po jedle môže pozitívne vplývať na naše trávenie. Pozor, nie po každom!

Fenikel upraví trávenie a zmierni žalúdočné kŕče

Sladkosti radšej domáce

Na pitný režim nezabúdajme ani počas sviatočných dní. Sladené perlivé nápoje nemusia byť tou najlepšou voľbou. „Stále platí, že čistá voda, slabšie čaje či riedené ovocné šťavy sú pre nás to najlepšie. Mnoho ľudí si neuvedomuje koľko kalórií do tela dostáva sladenými perlivými nápojmi,“ vystríha Katarína Hricová. Vianoce bez sladkých dobrôt by asi neboli Vianocami. Lekárka odporúča uprednostniť koláčiky domáce. „Spravidla obsahujú menej cukru a viac vlákniny. Oriešky či sušené ovocie sú počas týchto sviatkov ideálne na maškrtenie.“

Cíťte sa

„Opica" po alkohole je spôsobená najmä dehydratáciou, rozhádzanými minerálmi a spomaleným uvoľňovaním metabolitov alkoholu. Aj tu platí, že lepšia je prevencia ako liečba. „Počúvajme telo, k jedlu použime viac rozumu a srdce s citmi si nechajme pre blízkych. Počúvajme telo, k jedlu použime viac rozumu a srdce s citmi si nechajme pre blízkych,“ dodáva na záver MUDr. Katarína Hricová.

