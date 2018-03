Ak nemáte v kuchyni týchto 7 potravín, nejete zdravo. Niektoré vás prekvapia

Počúvate to dookola. Tieto potraviny áno, tieto nie. Máme pre vás tip na zoznam na chladničku, ktorý vám všetko zjednoduší.

To, čo vkladáte do chladničky, i to čo z nej vyberáte, napovie veľa o tom, ako sa staráte o zdravú životosprávu. Hoci nakúpite kilo mrkvy, aj tak ju tam necháte splesnivieť? Všetko ovocie a zelenina sú zdravé, no možno postačí, ak sa zacielite na 10 najkľúčovejších potravín, ktoré vás jedálniček spravia zdravším.

10 najzdravších potravín do chladničky ►►►

Organické vajcia

Varené, volské oko, praženica – nech už ide o akýkoľvek spôsob prípravy, vajcia sú rýchla a ľahká bomba vitamínov A, D, B12, selénu, zinku, jódu a horčíka. Šesť vajíčok týždenne vám rozhodne neublíži.

