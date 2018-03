Avokádo na telo aj do kuchyne. RECEPTY so superzdravým ovocím

Chutí lahodne, dodá vám energiu a zásobí vás vitamínmi aj zdravými tukmi. Pred ošúpaním ho však poriadne umyte.

Umyjete avokádo predtým, ako ho ošúpete? Šupka so svojím hrboľatým povrchom poskytuje dokonalý úkryt pre rôznych škodcov, ale aj pre chemikálie, ktorými sa strieka. Ak rozkrojíte neumytý plod, škodlivé látky sa cez nôž dostanú do maslovej dužiny avokáda. A teda aj do vášho tela. Obetujte pár sekúnd navyše a dôkladne umyte ovocie prv, než ho ošúpete a pokrájate.

Dozreje za pár minút

Avokádo, ktoré kúpite v obchode, nie je vždy zrelé. V mnohých tropických krajinách sa zberá ešte pred dozrievaním a do našich supermarketov dorazí ešte v stave, keď chutí trpko a nedá sa konzumovať. S týmto trikom dozreje za pár minút minút: Zabaľte plod do alumíniovej fólie a nechajte ho 10 minút na otvorenom plechu pri teplote 200 stupňov. Keď bude na pohmat mäkké, vyberte ho. Toto platí pre menšie avokádo, čím je väčšie, tým dlhšie ho nechajte v rúre. U veľkých plodov trvá aj 40 minút, kým zmäknú a teda "dozrejú".

Do kuchyne aj na telo

Nechajte ovocie ochladiť a potom ho spracujte. Keďže je v podstate tepelne upravené, je vhodné hneď ho spracovať. Môžete ho použiť napríklad na energetický avokádovo-limetový koktail, ale aj na zvlhčujúcu pleťovú a výživnú vlasovú masku, vhodné najmä v zime a na skorú jar, keď pleť a vlasy vysušuje kúrenie.

