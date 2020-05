Baza plná vitamínov: Poznáte jej liečivé účinky? Vyskúšajte recept na čaj, sirup aj ocot

Obľúbené liečivé kvety tejto rastliny majú pre naše telo blahodarné účinky. Medicína z bazy pomôže pri rôznych ochoreniach i neduhoch.

Baza čierna patrí medzi najstaršie využívané liečivé rastliny. Egypťania používali jej kvety na liečbu pokožky a popálenín. Pre Američanov je už stáročia liekom proti infekciám a zápalom. Aj dnes ešte mnohí zbierajú bazové kvety a využívajú ich na liečbu rôznych chorôb, najčastejšie na úľavu od bolesti, opuchov a zápalov a tiež pre zvýšenie tvorby moču a potu. Čaj z bazy je pomáha pri nachladnutí či chrípke.

Zber a sušenie

Zbierať môžeme kvety, plody aj listy tejto rastliny. Kvety sa zbierajú na jar, od mája do júna, kedy sú v plnom kvete. Najlepšie je ich pri odstrihnutí ukladať do košíkov, aby sa nezaparili. Kvety sa sušia celé, zavesené na šnúrkach v tieni do 45°C. Na príliš slnečnom mieste môžu zhnednúť, a tým sa znehodnotiť.



Plody bazy čiernej sa zbierajú až na jeseň. Sušiť by sa mali začať na slnku, no dosúšať už umelým teplom. Vysušené plody majú čiernofialovú farbu a kyslasto sladkú chuť. Listy sa podobne ako plody môžu sušiť na slnku. Čerstvé plody bazy čiernej sú mierne jedovaté, preto by sa mali používať len po tepelnej úprave. Môžete si z nich pripraviť džemy, marmelády, či kompóty. Veľmi obľúbený je aj sirup či bazové víno.

