Bezkonkurenčný rakytník. Posilní imunitu, srdce a telo pri liečbe rakoviny

Už pred viac ako tisíc rokmi v Ázii vedeli, aká mimoriadna rastlina je pichľavý rakytník rešetliakový. Okrem záplavy vitamínu C má aj ďalšie neuveriteľné účinky na zdravie.

Rakytník nie je náročný. Ak máte záhradku, možno by sa vám oplatilo ho zasadiť.Autor: Robo Hubač

Rakytník sa spomína už v čínskej či egyptskej medicíne, dobre ho poznajú na Sibíri. Dnes ale aj naši odborníci prichádzajú na to, že oranžové plody, ale aj listy, vetvičky či dokonca koreň kríku rakytníka rešetliakového má výborné účinky na ľudský organizmus. Asi 6 malých bobuliek rakytníka vám bohato pokryje dennú dávku C vitamínu. Ale to zďaleka nie je všetko! Pestuje sa už aj na Slovensku a vyrába sa z neho priam zázračný olej, šťava, džem a ďalšie skvelé produkty.

Chýba vám železo či vápnik? Vyskúšajte silu liečivých olejov

Srdce a cievy rakytník milujú

„Rakytník sa vyznačuje vysokým obsahom flavonoidov,“ konštatuje lekárka MUDr. Jana Mrázová. Bioflavonoidy spevňujú cievnu stenu, vďaka čomu sa uplatňujú pri liečbe vredov predkolenia, kŕčových žíl, hemoroidov a ďalších kardiovaskulárnych ťažkostí. „Viacero vedeckých štúdií potvrdzuje, že rakytníkové flavonoidy spomaľujú vývoj aterosklerózy,“ uvádza lekárka. Preto je dobrý v rámci prevencie kôrnatenia ciev. Klinické testy dokázali pozitívny účinok rakytníka aj pri ochrane srdcovo-cievneho systému pred vysokým tlakom a ischemickou chorobou srdca. Nemocnice v Pekingu testovali tablety s obsahom rakytníkových flavonoidov pri liečbe anginy pectoris a až v 91 % prípadov mali pozitívny efekt!

12 zdravých potravín? Tak toto by odborníci na výživu nikdy nejedli

Trúfa si aj na rakovinu

Keďže rakytník a najmä jeho olej obsahuje množstvo antioxidantov, je jeho užívanie vhodné pri prevencii a dokonca aj počas liečby rakoviny. V USA napríklad zaznamenali pozitívne výsledky pri liečbe rakoviny krčka maternice. Rakytník chráni bunky kože pred škodlivým žiarením, napríklad radiačným alebo UV žiarením. Pre túto vlastnosť sa využíva ako podpora pri rekonvalescencii po chemoterapii a ožarovaní. Nakoľko ide o rastlinu, ktorá výrazne podporuje imunitu a stimuluje regeneráciu poranenej pokožky a slizníc, prináša jeho olej aj rýchlejšiu regeneráciu zdravých buniek po vysokých dávkach pri onkologickej liečbe.

TOP 9 jesenných potravín na zlepšenie imunity

Aké ďalšie účinky na naše telo má rakytník, kde sa u nás pestuje a čo sa z neho vyrába? Čítajte októbrové vydanie časopisu Zdravie. V predaji od 17.septembra.