Bolesť hlavy, únava, nevoľnosť? Skontrolujte svoj kávovar, toto skrýva!

Vracajú sa vám virózy a ekzém? Možno si ich každé ráno s láskou varíte.

Popíjate so šálkou životobudiča aj nebezpečné toxíny, baktérie a choroby? Britské médiá priniesli znepokojujúcu informáciu. Každá ďalšia porcia kávy z prístroja má na svedomí oblaky pary. A tá nie je dobrá.

„Váš kávovar vás robí chorým,“ doslova strašili noviny. O čo ide? Francúzskym vedcom napadlo sledovať tri druhy plesní. Rastú v bytoch, obzvlášť na vlhkých tapetách a stenách. Zaujímalo ich, či týždne nespozorovaná pleseň sa vo vhodných podmienkach stane toxickou. Teda, či v teple a vo vlhku začnú vzduchom poletovať škodlivé spóry, ktoré sú dostatočne malé na to, aby prenikli do dýchacích ciest. Je ostražitosť na mieste?

Choroba zo stien

Plesne sú mikroorganizmy všade okolo, no zbadáte ich, až keď sa premnožia – ako povlak pripomínajúci zamat alebo vatu. Osemdesiat percent plesní môže zodpovedať za vaše neustále bolesti hlavy, vracajúce sa virózy či psoriázu.

„Produkujú spóry a niektoré z nich aj toxíny, ktoré sa uvoľňujú do prostredia a dráždia oči, hrdlo, nos, spôsobujú dýchacie problémy alebo ekzémy alergikom. Najnebezpečnejšie sú pre ľudí s oslabenou imunitou,“ vystríha docentka Ing. Lucia Bírošová, PhD., z oddelenia výživy a hodnotenia kvality potravín Slovenskej technickej univerzity pred následkami činností, pri ktorých sa teplo spája s vlhkom – teda sprchovania, varenia, prania či sušenia bielizne v domácnosti. Varenie kávy nevynímajúc.

Nevariť, vyhodiť?

Kým však začnete uvažovať o tom, že sa kávovaru či kanvice na čaj zbavíte, mali by ste vedieť aj zvyšok pravdy. Francúzi výskyt troch druhov plesní a ich možné riziko skúmali len v laboratóriu pri stálej teplote dvadsať stupňov Celzia a v tme. Pripomína vám to podmienky u vás doma? Ani vedci s istotou netvrdia, že koncentrácia plesní a ich spór je vražedná v každej domácnosti. A ani podľa docentky Bírošovej stúpajúca para z kávovarov, kanvíc či rýchlovarných kanvíc neprodukuje plesne, len vytvára prostredie vhodné na ich rast a šírenie. „Pri varení vody vzniká vlhkosť a nadmerná môže viesť k ich vzniku, ale len ak v byte dostatočne nevetráte,“ potvrdzuje aj Úrad verejného zdravotníctva, že ak aspoň dvakrát za deň pootvárate všetky okná dokorán na desať minút, nebudú sa u vás cítiť dobre.

Kofeín ich nezabije

Kávovary sa vám môžu vypomstiť aj iným spôsobom. Španielski mikrobiológovia už pred dvoma rokmi v časopise Nature upozornili, že v niektorých typoch mašín sa množia škodlivé baktérie. Zistili to skúmaním deviatich kapsulových strojov a domácností, kde sa nachádzajú. Bez ohľadu na značku a typ boli výsledky rovnaké. Všetky stroje hostili veľkú rodinu tridsiatich piatich až šesťdesiatich siedmich druhov baktérií.

Ako je to možné, ak kávovar zohreje vodu do teploty, ktorá je pre baktérie smrtiaca a kofeín je navyše antibakteriálny? „Niektoré mikrobiálne spóry a toxíny odolávajú aj vyšším teplotám. A káva síce obsahuje kofeín – alkaloid, ktorý je pre isté mikroorganizmy jedovatý, závisí však od jeho koncentrácie. A ďalšie ho vedia rozložiť,“ vysvetľuje inžinierka. Navyše vysvitlo, že potvory sa usádzajú najmä v použitom kontajneri na kapsuly a odtiaľ sa šíria do zvyšku stroja. Napokon, stafylokoka a enterobaktera, z ktorých vám môžu ochorieť dýchacie a močové cesty, obličky, pľúca či srdce, našli v iných modeloch kávovarov aj americkí vedci.

Čistá šálka

pri kúpe kávovaru sa zaujímajte o to, ako sa čistí – ideálne je, ak sa dá rozložiť do najmenšej súčiastky, vyčistiť a zložiť

kávovar umyte celý vrátane odkvapkávacej misky, mliečneho systému, filtračného koša i nádoby na vodu

raz za týždeň zvonka a vyberateľné časti, aspoň raz za tri mesiace aj zvnútra, automatický stroj vás na režim čistenia upozorní po niekoľkých cykloch

usadeniny vápnika káve ani stroju neprospejú, používajte špeciálne odvápňovacie prípravky, ocot môže stroj poškodiť

kávovar uložte na tmavé a chladnejšie miesto

Okúpte ho

Ak choroboplodné zárodky živiť nechcete, experti radia kávovar pravidelne drhnúť. A nielen oplachovať, lebo celú mikrozáhradu máte o chvíľu späť. „V nádržke na vodu sa môžu namnožiť rôzne druhy baktérií a vytvárať biofilm, kde žijú v spoločenstve. Mnohokrát aj vidno slizký povlak najmä na hranách nádobky. Ak je navyše priehľadná a vystavená svetlu, môžu sa rozmnožiť aj riasy,“ radí všímať si inžinierka Bírošová.

„Ľudia vyčistia filter, ale vnútro kávovaru, kde prúdi voda, nechajú tak. Kávovar umývajte kompletne a, ak možno, minimálne raz za štvrťroka,“ odporúča aj biológ Manuel Porcar z tímu španielskych vedcov zbavovať stroj nielen viditeľnej špiny od vodného kameňa, kávových usadenín či pripáleného mlieka. Okrem hĺbkovej očisty ho každý týždeň prejdite aj zvonka teplou vodou s mydlom a pár kvapkami saponátu vrátane všetkých vyberateľných častí.

