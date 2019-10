Burčiak je naozaj zdravý a odbúrava tuky. Môže pomôcť aj s chudnutím?

Na sezónu burčiaku sa tešia aj tí, ktorí v pití alkoholu nemajú špeciálnu záľubu. Burčiak je totiž fantastický zdroj minerálov, vitamínov a stopových prvkov. Menší elixír zdravia.

Ak chcete z burčiaku vyťažiť naozaj to zdravé, nenechajte sa nachytať na nejakú cukrovú vodu, z tej rozhodne veľa prospešných látok nezískate. Burčiak by mal byť svetlo žltý či jemne okrový, no nie kalný, príjemne sladký, no musí byť cítiť hroznom, z ktorého je vyrobený. Je v ňom cítiť jemné bublinky, pretože stále kvasí. Ak je viac hnedý ako žltý, je v ňom asi viac jabĺk ako hrozna.

Elixír vitamínov pôsobiaci aj proti rakovinovým bunkám

Burčiak je nízkoalkoholický medzikrok medzi muštom a vínom. Alkoholu obsahuje asi toľko čo bežné pivo, asi 4 až 6%. Ide o čisto prírodný produkt s množstvom vitamínu B, to znamená s pozitívnym vplyvom na nervovú sústavu, činnosť srdca, stav pokožky aj vlasov. Biely burčiak je bohatý na flavonoidy, čiže silné antioxidanty ochraňujúce pred rakovinou, červený zase na červené farbivá antokyány, ktoré chránia cievy, zlepšujú zrak a spomaľujú rast rakovinových buniek. Triesloviny v burčiaku chránia pred vírusmi aj baktériami. To sa na jeseň naozaj hodí!

Naozaj čistí cievy a krv

Pri chudnutí síce burčiaku veľa nevypite, pretože obsahuje dosť cukru. No svojím spôsobom odbúrava tuky. Nie tie viditeľné, na bruchu či zadku, ale tie nebezpečné v cievach – cholesterol a triacyglyceroly. Ako u každej medicíny, aj u burčiaku platí, že s množstvom to netreba preháňať. Za optimálne, povedzme liečivé množstvo, sa považujú najviac dva deci nápoja za deň. Burčiak sa podľa zákona môže predávať od 15.augusta do 31.decembra.

