Čaro hubárskej sezóny: RECEPT na chrumkavé hríbiky so špaldovým posúchom

Na Slovensku sa konečne naplno rozbehlo hubárčenie. Spomedzi takmer 400 druhov jedlých húb sú asi tými najchutnejšími práve hríby.

Hubári na potulkách lesom najčastejšie plnia svoje košíky práve hríbmi, ale zbierajú aj suchohríby, modráky, bedle, kozáky, kuriatka, plávky, masliaky, pečiarky, rýdziky či baranie hlavy. Ak však nepoznáte iné huby ako hríby, radšej ich nezbierajte a predídete tak potenciálnemu riziku otravy. Ak budete konzumovať výlučne známe huby, svojmu telu môžete dodať mnohé vitamíny a minerály.

Huby obsahujú množstvo bielkovín a vyšší podiel vody, čo im zabezpečuje nižšiu kalorickú hodnotu – 100 g húb má približne iba 30 kalórií. Sú zdrojom vitamínov skupiny B a obsahujú aj cenné minerály, ako je draslík, horčík, železo, fosfor či zinok. Čo by ste mali vedieť o zbere húb? Neoplachujte ich vodou, pretože by mohli začať hniť a nedávajte ich do igelitových vrecúšok, aby sa nezaparili a nedošlo k ich znehodnoteniu a vzniku jedovatých látok.

Z hríbov sa dá pripraviť naozaj pestrá paleta chutných jedál. My sme pre vás pripravili rýchly a jednoduchý recept na opekané hríbiky naservírované na špaldových posúchoch:

Potrebujeme:

500 g čerstvých hríbov

1 väčšia cibuľa

2 PL oleja

soľ

1 KL mletého čierneho korenia

1 KL mletej červenej papriky

1 KL drvenej rasce

½ KL kurkumy

čerstvá pažítka

Posúchy:

300 g špaldovej múky

¼ čerstvého droždia

3 dcl vlažnej vody

1 KL trstinového cukru

1 KL soli

Postup:

1. Čerstvé hríby očistíme a nakrájame na drobné kúsky. Na kocky si nakrájame aj cibuľu. Na panvici rozohrejeme olej a dáme naň cibuľu. Po piatich minútach k nej pridáme nakrájané hríby a lyžičku drvenej rasce. Opekáme, pokiaľ nebudú mäkké a jemne sa nepripečú. Opečené hríbiky posypeme mletým čiernym korením a kurkumou. Na záver ich poprášime mletou červenou paprikou a odstavíme.

2. Medzitým si z vody, kúska droždia a lyžičky cukru pripravíme kvások, ktorý necháme asi 15 minút pracovať. Ten potom zmiešame s múkou, posolíme a poriadne vymiesime. Z cesta spravíme bochník a necháme ho asi 30 minút kysnúť. Potom ho rozdelíme na rovnomerné bochníčky, z ktorých rukou vypracujeme tenké posúchy. Opekáme ich postupne z oboch strán na rozpálenej suchej panvici. Po upečení ich môžete potrieť olivovým olejom.

3. Hotové posúchy nakrájame na štvrtiny, navrch dáme opečené hríbiky a posypeme ich nakrájanou čerstvou pažítkou. Viac fotiek z postupu prípravy nájdete sem: ►►►

