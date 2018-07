Naštarujte plodnosť! Silnejšie a zdravšie spermie si vychrumkáte

Nielen že dobre chutia, ale majú aj úžasný vplyv na životaschopnosť mužských pohlavných buniek.

Ak túžite po bábätku a už dlhšiu dobu sa vám nedarí, nakúpte orechy! Najnovší výskum španielskych vedcov prišiel so zaujímavým zistením - už dve hrste orechov denne posilní šance na splodenie dieťaťa. Zistili, že pravidelné chrumkanie rôznych orieškov výrazne zlepšuje kvalitu spermií a ich funkciu. Výsledky ďalej naznačujú, že tiež znižujú poškodenie spermií DNA, čo môže pomôcť pri riešení mužskej neplodnosti.

Málo mužnosti

Štúdia je obzvlášť aktuálna, pretože počet spermií sa u mužov za posledné desaťročia znížil na polovicu. Ide o trend najmä v západných krajinách, kde na kvalitu a množstvo mužských pohlavných buniek vplýva prostredie, stres, fajčenie a nesprávne stravovacie návyky. Približne jeden zo siedmich párov má problémy s počatím dieťaťa a v 40 až 50% prípadov sú na vine práve muži.

Hrste plné dobrôt

Po 14 dňoch experiment ukázal, že muži, ktorí jedli asi 60 gramov zmesi orechov obsahujúcej mandle, lieskové oriešky a vlašské orechy, zvýšili početnosť spermií až o 16%, ich odolnosť o 4% a pohyblivosť o 6%. Štúdia nadväzuje na ďalšie, ktoré ukázali, že strava bohatá na omega-3 mastné kyseliny, antioxidanty a vitamíny skupiny B zlepšuje plodnosť u mužov a orechy sú ich významným zdrojom. Okrem toho ešte obsahujú kyselinu listovú, selén, vitamíny C a E a zinok, čo sú tiež zložky prospešné pre mužské zdravie.

Obohatili jedálniček

Autori španielskej štúdie si vybrali 119 mladých mužov vo veku od 18 do 35 rokov. Časti z nich zaradili do jedálnička 60 gramov rôznych druhov orechov, ostatným povedali, nech sa stravujú ako doteraz. Aby cielene oriešky nevyhľadávali a dali si ich len občas, ako to robí väčšina ľudí. Kvalitu a funkciu spermií merali na začiatku a konci dvojtýždňového skúmania. U chlapov, ktorí jedli orechy, zaznamenali výrazný nárast počtu spermií a tiež zlepšenie funkcií týchto reprodukčných buniek.

