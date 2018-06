Bez akné! Zmeny v strave robia zázraky. Lekárka radí, čo naň platí

Prečo sa oplatí pri akné dávať pozor na mlieko a aké potraviny urýchlia tvorbu vrások?

Na zdravú životosprávu sa oplatí staviť vždy. Dvojnásobne to však platí, ak máte problematickú pleť, navyše so sklonom k akné. Zabudnúť by ste mali nielen na jedlá bohaté na cukor, ale i na nadmernú konzumáciu potravín pripravených z bielej múky. Problematickej pleti totiž nesvedčí ich vysoký glykemických index. Ten vás môže prekvapiť aj v prípade zemiakov, kukurice alebo sušeného ovocia.

Čoraz častejšie zaznievajú hlasy, že tomuto typu pokožky neprospieva ani mlieko. Odborníci sú však rozdelení na dva tábory. „Existuje niekoľko klinických a epidemiologických štúdií, ktoré poukazujú na negatívny vplyv mlieka na akné,“ potvrdzuje Jana Chudíková, primárka zo súkromnej bratislavskej kliniky dermatológie. „Z vlastnej praxe môžem potvrdiť, že som mala pacientov, ktorým sa akné po vysadení mlieka výrazne zlepšilo. Úlohu pri tom zohráva aj väčšie množstvo ľudí s intoleranciou na mliečny cukor a bielkoviny.“

Oslobodená čokoláda

Pri akné sa často ako prvá skloňuje čokoláda. V prípade tejto pochúťky je veľmi dôležité, akú si vyberiete. Škodlivosť samotnej čokolády na problematickú pleť nebola potvrdená. Naopak, horká čokoláda, ktorá obsahuje minimálne sedemdesiat percent kakaa, vám môže prospieť.

„Pôsobí na organizmus, a teda aj na pleť, ako silný antioxidant,“ upokojuje odborníčka. „Iné je to v prípade mliečnych čokolád, ktoré obsahujú škrob, stužovače, sušené mlieko, cukor. Všetky tieto látky vám zvyšujú glykemický index a podporujú tvorbu zlých tukov, ktoré vplývajú na pleť i akné.“

Strava určite nevyvolá akné, ale oplatí sa na stravovaní zapracovať, aby ste ho zbytočne nezhoršovali. Nenájdete ani zázračnú diétu, ktorá by pleť zo dňa na deň vyhladila. Prechod na zdravú životosprávu však uvidíte doslova na vlastnej koži. Len tomu dajte čas.

Radšej spomaľte

Nedajte sa prevalcovať rýchlym životným tempom a nezostavte si celý jedálny lístok len z polotovarov a rýchleho občerstvenia. Možno vám to v danom momente ušetrí čas, ale zráta vám to nielen pleť. Tento typ stravy neobsahuje potrebné a vyvážené množstvo živín. „Postupne sa môžu naštartovať tráviace poruchy, zvyšuje sa hladina cholesterolu a zlých tukov v krvi. Stúpa i riziko vzniku aterosklerózy. Nedostatok živín či zdravých mastných kyselín, poruchy v cirkulácii krvi sa v konečnom dôsledku podpisujú aj pod kvalitu pleti,“ varuje doktorka Chudíková.

3 mesiace

Správne nastavená a vyvážená očistná diéta však môže mať na pleť pozitívny účinok. Niekedy stačí, keď si na jar prirodzene dáte viac čerstvej zeleniny alebo ovocia.

„Ak sa pacienti s atopickým ekzémom alebo aj s akné počas dvoch, troch mesiacov vyhýbali konzumácii múčnych, mliečnych, sladkých, vysmážaných jedál a konzumovali veľa zeleniny, ovocia, rýb, králičieho či morčacieho mäsa pripraveného na vlastnej šťave, výrazne sa zlepšila kvalita ich kože,“ pridáva z praxe odborníčka.

Čo našej pleti chutí?

Zjednodušene možno povedať, že klasická zdravá životospráva. Každému typu pleti prospeje najmä dostatočný príjem vitamínov C, B, E, betakaroténu, zinku, selénu, horčíka, kremíka, omega-3 mastných kyselín i vitamínu D. Uprednostňujte potraviny s nízkym glykemickým indexom.

„Vlákninu konzumujte najmä vo forme zeleniny a ovocia, ktoré by ste mali mať na tanieri tri- až päťkrát za deň. Aspoň dvakrát do týždňa si dajte ryby a pravidelne siahnite po strukovinách, orechoch, semiačkach. Nezabudnite na dostatočné množstvo tekutín,“ vymenováva Jana Chudíková. „Je vhodné obmedziť jedlá z bielej múky, ryže, polotovary, údeniny, mastné, vysmážané, fritované a konzervované jedlá. Rovnako aj nekvalitné oleje, margaríny. Obmedzte i príjem mlieka.“

Predčasne zostarnete

Jedálny lístok si musí každý zostaviť na základe svojich individuálnych potrieb. „Pri potravinových intoleranciách musíte zohľadniť všetky špecifiká a vylúčiť zo stravy potraviny, ktoré vám škodia bez ohľadu na to, či sú všeobecne označované ako zdravé,“ vysvetľuje dermatologička Iveta Hasová. Platí to napríklad pri histamínovej intolerancii, keďže zdrojom histamínu sú aj zdravé rajčiny, baklažán, špenát, ryby či kyslomliečne produkty.

„Neoplatia sa akékoľvek extrémy. Detoxikačné kúry či hladovky sa môžu s odstupom času odraziť nielen na zhoršenej kvalite kože, ale i na vypadávaní vlasov či zmene nechtových lôžok.“

Naložte jej

čerstvá zelenina a ovocie,

kvalitné rastlinné oleje,

králičie a morčacie mäso,

ryby,

strukoviny,

orechy,

semiačka,

čistá voda.

Zdravá rada

Obmedzte príjem sladkých a sýtených nápojov. „Obsahujú veľa cukru a majú aj vysokú kyslosť, čo neprospieva pleti,“ radí doktorka Chudíková. „Vyhýbajte sa nadmernej konzumácii alkoholu, horúcich sladených čajov a kávy. Rozširujú cievy a prispievajú k vysušeniu.“

