Dobrá správa pre pečeň: Vedci našli korenie, ktoré ju lieči

30.05.2018

Viete, ktoré korenie by ste si mali pridávať do stravy, aby bola vaša pečeň chránená pred zápalmi? Vedci na to prišli.

Lepší je, keď si ho nastrúhate vy. Už pomleté korenie vydrží kratšie.Autor: Shutterstock.com

Voňavý muškátový oriešok môže chrániť pred poškodením pečene. Antioxidanty, ktoré obsahuje, zabraňujú zápalu tohto super dôležitého orgánu. Zistila to vedecká štúdia. Pečeň trpí prvá. 3 veci, ktorými jej denne škodíte a neviete o tom Zmierňuje poškodenie pečene Už tradičná čínska medicína často využívala muškátový oriešok na zmiernenie problémov tráviaceho traktu. Svoje miesto mal aj pri artritíde alebo bolestiach zubov. Teraz jeho pozitívne účinky na zdravie, najmä na pečeň, potvrdili aj čínski vedci z univerzity Nanchang. Zatiaľ síce len na myškách, no pôsobenie na ľudské bunky je podľa vedcov podobné. 11 zabijakov pečene. Stopnete ich všetky, stačí jediná zmena Ako to funguje Výskumníci použili zlúčeninu tioacetamid na vyvolanie krátkodobého poškodenia pečene u myší. Ide o karcinogén o ktorom je známe, že poškodzuje aj ľudskú pečeň. Ukázalo sa, že muškátový oriešok chránil tieto myši pred poškodením pečene tým, že ovplyvnil gén známy ako PPAR. Keď bol tento gén „vypnutý“, korenie stratilo svoju schopnosť zachovať zdravie pečene. „Tieto údaje dokazujú, že muškátový oriešok zmierňuje poškodenie pečene tiocetamidom, a to prostredníctvom modulácie PPAR génu. Prispeli k tomu lignanové zlúčeniny obsiahnute v muškátovom oriešku,“ píšu vedci v odbornom časopise Journal of Proteome Research. Zlé pečeňové výsledky? Začnite zmenou stravy, už o 3 dni bude lepšie Používajte aj kurkumu Už dlhšie sa uvažuje aj o pozitívach kurkumy a jej protizápalových účinkoch na pečeň. Kukumín totiž tiež pôsobí proti tioaetamidu, čím zmierňuje možné poškodenie pečene v dôsledku konzumácie alkoholu a vyšších hladín toxínov v organizme. Ste preliekovaní? Tieto tabletky bez predpisu zabíjajú pečeň. Aj vám? V tomto článku sa zaoberáme Pečeň ...viac

Autor: Martina Palovčíková

