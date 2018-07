6 x PRE a PROTI rastlinným mliekam. Piate vás úplne sklame!

Nahradili ste mlieko od kravy tým z rastlín? A čo ak je to cesta od desiatim k piatim?

Rastlinné mlieka sú rozhodne zdravé, plné vitamínov, minerálov a ďalších prospešných látok. Niektorých je dokonca viac ako v kravskom, či kozom. Navyše z ich super light kalórií nepriberiete. No vedeli ste, že to nie sú mlieka, len obyčajné výluhy? A sú dobré aj pre vaše trávenie? Alebo pre vaše deti? ... Ak ich prestriedate s obyčajným mliekom alebo mliečnymi výrobkami, nič sa nedeje. No so sólo rastlinným extraktom si nevystačíte.

Aké živiny sú v rastlinných mliekach? ►►►

Sójové mlieko

Zdroj bielkovín, vitamínu A, B12, draslíka a izoflavonoidov, ale bez umelého pridania obsahuje minimum vápnika a žiadny vitamín D, vysoký podiel kyseliny fytovej spomaľuje vstrebávanie vápnika, horčíka, železa a zinku, často sa objavuje skrížená alergia na kravské a sójové mlieko.

